No hubo lesionados en accidentes y esa fue la noticia policial del día

Aunque usted no lo crea – Ni la Departamental ni Bomberos reportaron siniestros viales

Por primera vez en muchísimo tiempo, durante toda la jornada de ayer no se registraron heridos en accidentes de transito en Villa María ni en Villa Nueva… y eso sí que es noticia, en este caso una muy buena noticia.

Tanto la Unidad Departamental General San Martín, sede de la Policía local, como desde la Guardia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de esta ciudad, no se reportaron personas lesionadas en este tipo de siniestros callejeros.

Diariamente, ambas dependencias oficiales informan sobre choques o caídas que dejan como saldo hombres, mujeres y niños con heridas de distinta consideración, y en los últimos tiempos no fueron pocos los episodios con final trágico, circunstancia que llevó a las autoridades a declarar la “emergencia vial” hasta diciembre de 2019 ante las cifras alarmantes de víctimas fatales, en su gran mayoría jóvenes motociclistas.

Sin lugar a dudas, la decisión gubernamental está dando sus frutos. Hace poco más de una semana, el intendente Martín Gill informó que los accidentes de tránsito se habían reducido un 25% (en marzo hubo 118 siniestros y en abril fueron 89), lo que evidenció que las medidas adoptadas para enfrentar la crisis han sido productivas.

Por lo pronto, que durante 24 horas no se hayan registrado lesionados en las calles de ambas Villas o en las rutas de acceso, es una excelente noticia que vale la pena destacar.

Gendarmes en acción

Por otra parte, personal del Escuadrón Seguridad Vial Villa María de Gendarmería Nacional (GN) interceptó anoche una camioneta en la que sus dos ocupantes transportaban 15 jaulas y una treintena de pájaros silvestres sin la documentación correspondiente, infringiendo así la Ley Nº 22.421 de Conservación de Fauna.

De acuerdo con la información oficial difundida por GN, el procedimiento se concretó sobre la ruta nacional 158, a la altura de Pozo del Molle, donde los efectivos detuvieron la marcha de una pick up Chevrolet S10 en la que circulaban dos hombres que fueron identificados como Omar y Ezequiel Alasia.

Al requisar la caja del rodado, encontraron 13 jaulas trampero y otras dos tipo amansadora, en las cuales había 28 ejemplares de semilleros.

Se procedió al secuestro de las jaulas y las aves y se dio intervención a la Policía Ambiental de la Provincia, que será la encargada de realizar las actuaciones sumariales de rigor.