Escribe: Alexis Zegatti

La mínima diferencia lograda por Argentino, obliga al Lobo a no dormirse en los laureles para obtener el objetivo de acceder a su tercer final consecutiva.

Claudio “Lana” Díaz dialogó con EL DIARIO tras el primer “chico” y destacó: “Logramos ganar el primer tiempo, quedan 90 minutos muy duros contra este gran rival”. El enganche fue crítico y reconoció que “no jugamos bien, ninguno de los dos, fue un partido feo, trabado, el viento fue clave. Sabíamos que iba a ser así. Que ellos iban a tomar sus recaudos”, aunque destacó el trabajo de sus compañero al defender.

“Nosotros estuvimos bien a la hora de defender, y a la hora de atacar por momentos, cuando agarramos la segunda jugada pudimos generar algo, pero no fue el mejor partido de nosotros”, apuntó.

A lo largo de estos años, la dupla Franco Ñañez – Díaz fue clave para la elaboración de juego del club de barrio Nicolás Avellaneda. Ayer el Pulpo estuvo bien marcado por el medio rival que le cortó el circuito y eso lo sintió. Para Díaz “cuando Franco no está fino nos cuesta un montón, es el primer pase. Ellos poblaron la mitad de cancha, cubrieron bien los carrileros nuestros y Nicolás (Pedernera) me hizo marca personal. Por momentos intentamos ganar la segunda jugada y pudimos hacer daño, pero no estuvimos finos”.

Para el hombre que jugó el provincial con Alem, si no hubiese habido viento, habrían jugado mejor. Explicó que “ellos dejaban espacios y yo cuando me lo sacaba a ‘Nico’ de encima lograba espacios, pero no fue un buen partido, no pudimos jugar como lo hicimos la semana pasada. Defendimos bien contra un equipo que sabíamos que la iba a tirar larga para Rodrigo (Márquez) que invente algo”.

Sobre lo que espera para la vuelta, todo dependerá del escenario. “Si es en Plaza Ocampo habrá mas espacios, porque nosotros no nos vamos a meter atrás y ellos van a salir a buscar el partido. Va a ser ataque contra ataque y el que esté mas lúcido a la hora de tener la pelota se va a llevar el pase a la final”.

“Gracias a Dios tuvimos una”

Por su parte, Germán Danna, que volvió a la titularidad el pasado fin de semana y se fue lesionado en los primeros minutos de la segunda parte, reconoció que sabían que “era un partido cerrado, nos conocemos, sabemos que a las oportunidades tenemos que aprovecharlas. Gracias a Dios tuvimos una y la pudimos convertir”

Para el defensor, la vuelta “será igual”. El mellizo dijo: “si bien ganamos y tenemos esa ventaja mínima, el partido va a ser cerrado, ninguno va a arriesgar nada”.

Sobre su reemplazo explicó: “salí porque me tiró, voy a tratar en la semana trabajar para poder jugar y si no llego estarán los chicos. Nosotros seguimos con esta camada de jugadores que formaron el Cholo y Christian Romero. Cualquier jugador desde inferiores sabe cómo se juega al llegar a primera”.