“No nos vamos conformes”, aseguraron

Dijeron que la reunión con la oposición fue positiva, pero que no encontraron respuestas inmediatas de parte del oficialismo, evalúan pedir una audiencia con Gill

Tal como lo habían anticipado, los comerciantes autoconvocados por el tarifazo de EPEC acudieron ayer al Concejo Deliberante. Aunque estaba previsto solamente la reunión con el bloque Juntos por Villa María, finalmente también fueron recibidos por los ediles de Villa María para la Victoria y Compromiso Comunitario.

Según el diálogo que mantuvieron con EL DIARIO al finalizar las reuniones, el pedido a los concejales fue la suspensión o eliminación por seis meses del impuesto municipal que se cobra en la factura de la luz para aquellos comerciantes que no pueden pagarla. Además propusieron conformar una comisión para verificar la capacidad de pago de cada contribuyente para que reciba el beneficio transitorio de exención.

“Hablamos con la oposición de conformar un grupo de trabajo con un objetivo en común, que es el de beneficiar a los vecinos y ayudarlos en esta situación tan complicada, encontramos muy buena predisposición y fue muy positiva la reunión que tuvimos. Con el bloque oficialista fue distinta la situación, porque consideramos que no tenemos una respuesta inmediata a este conflicto”, afirmaron.

“Le pedimos una suspensión temporaria para aquellos que no pueden pagar, nos respondieron que todo lo que ingresa por ese impuesto, el municipio lo utiliza para pagar el consumo eléctrico, y que la cuenta queda en cero. Nosotros le planteamos que si hubo superávit, el municipio se haga cargo de ese pago durante seis meses, o que se recorte de otro lado, que se eviten los gastos de los fuegos artificiales. Hay otras cosas que pueden ajustarse”, agregaron.

“Nos respondieron que lo van a ver, que tenían que estudiarlo, que no podían darnos una respuesta pronta y nos adelantaron que ahora no se va a tratar. No sabemos cuándo lo van a hacer. No nos vamos conformes, porque no sabemos los tiempos que llevan las cuestiones políticas y nosotros necesitamos una solución ya. El tiempo no se puede dilatar tanto, por eso no nos vamos conformes”, remarcaron.

“Pedimos que el intendente y los concejales nos den ese apoyo, pero no quieren enfrentar el costo que les representaría que Villa María saque ese porcentaje, porque desde la Gobernación, ahora que son aliados políticos, les pedirían explicaciones. Lo van a tratar cuando pasen las elecciones, para evitar el costo político”, subrayaron.

“Vamos a volver a reunirnos a analizar esta cuestión, una de las ideas es pedirle audiencia al intendente Martín Gill, nuestros tiempos están jugados, hay algunos a los que mañana le cortan la luz. Y todavía falta un aumento del 2,8% que no fue aprobado, así que esto no termina acá”, se lamentaron.

Sin tratamiento

“Los comerciantes llevaron dos propuestas que están en dirección a dos proyectos que presentamos nosotros, el involucramiento del municipio para demandar a la Provincia una respuesta por el ahogo económico que implica el incremento en la tarifa de EPEC, y, el otro es, no solicitar una reducción en la alícuota municipal que se abona, sino una suspensión por seis meses. Nos comprometimos a dar curso a la petición y solicitamos sobre tablas el tratamiento del proyecto para reducir la alícuota, proponiendo que se incorporara esa modificación, es decir, la suspensión temporaria, pero fue rechazado por la mayoría”, señaló Nora Landart.

En tanto, Carlos De Falco, explicó los motivos del rechazo.

“Hemos acordado presentar un proyecto para requerirle a la Nación la federalización de los subsidios, esto está motivado en que los comerciantes comentaron que van a iniciar una acción judicial en ese sentido y queremos apoyarla para que los subsidios lleguen a todas las provincias. Además, con la auditora, Alicia Peressutti, trataremos de interceder ante EPEC para que haya una tarifa diferenciada para comercios electrodependientes. Para eso, junto a representantes de AERCA, de Acovim y de los comerciantes, la semana que viene nos reuniremos con el presidente del ERSEP, Mario Blanco, para plantear la situación y ver de generar esas tarifas diferenciadas”, apuntó.

“Vamos a conversar con el Ejecutivo para ver cómo podemos implementar algún tipo de ayuda para los comerciantes que no puedan pagar”, cerró el edil.