“No sabíamos que había una investigación”

Escribe Gustavo Ferradans

El flamante presidente de la Asociación Argentina de Tenis estuvo en la ciudad y mantuvo una reunión con dirigentes del Sport y autoridades locales. Además habló con EL DIARIO de distintos temas, entre ellos las graves sospechas sobre dos tenistas de nuestro país

El flamante presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), el riocuartense Agustín Calleri, estuvo de visita ayer en esta ciudad. Presenció la final del Torneo Future, mantuvo una charla con dirigentes del Sport, de la Federación Cordobesa y del Ente Deporte y Turismo local y también tuvo un encuentro con un reducido número de periodistas locales, donde fue inevitable pedirle una opinión del tema que por estas horas conmueve al tenis de nuestro país, con la acusación a dos argentinos por el supuesto arreglo de partidos a través de casas de apuestas.

Por tercera vez en la historia, un presidente de la AAT visitó el club local, siendo los anteriores Enrique Morea en 1997 y Arturo Garimaldi en 2013, respectivamente.

-¿Cómo ha encontrado al Sport Social?

-He venido de chico a este club. Es impresionante lo que ha crecido. He jugado como infantil, en juveniles, algún Torneo Padres e Hijos, provinciales y nacionales y hasta utilicé su albergue. Me trae muchos recuerdos. Siempre es grato volver. Es uno de los mejores clubes de nuestra provincia.

-¿Qué se puede conocer de la reunión que mantuvo con dirigentes del club, de la Federación Cordobesa y del Ente Deporte y Turismo de la ciudad?

-Hemos hablado de varios temas, del sistema de competencia de menores, cómo generar actividades para que tengan mayor competencia y se motiven para jugar este deporte y no se inclinen por otros, como viene sucediendo en los últimos años. Tenemos un trabajo por delante complicado, pero sabemos que podemos modificarlo, porque contamos con la experiencia suficiente para hacerlo, porque hemos pasado por todas esas etapas.

-La actual comisión de la AAT cuenta con jugadores de larga trayectoria. ¿La idea es cambiar la imagen que tuvo la entidad?

-La verdad que sí. Hace dos años que venimos viendo que el tenis estaba decayendo; que cada vez había menos afiliados, que cayó un 50% de chicos jugando al tenis que en la época nuestra, con el auge de la “legión”. Hoy la pirámide está invertida, tenemos menos base en el comienzo, en la iniciación, y eso no puede pasar, hay que trabajar bastante en el tenis social con los municipios, gobiernos provinciales para generar escuelas municipales, para los clubes, para generar nuevos jugadores, no solo profesionales, sino también el social, que a nosotros nos interesa. Luego creo que es una cadena. Si de dos mil chicos salen dos profesionales, creo que es un buen número. No es fácil llegar a ser profesional, pero hay que romper con el estigma de que uno se inicia en el tenis para ser profesional; debe ser porque le gusta el deporte, y puede practicarlo toda la vida.

-En relación a la Copa Davis, tomaron a la AAT en un momento difícil. Con el equipo descendido, los premios y demás, es difícil tentar a los principales jugadores, que tienen mejor ranking para sumarlos. ¿Cómo lo toman?

-Bien. Luego de que se ganó la Copa Davis no se pudo aprovechar el título histórico porque se descendió al año siguiente. Hoy tenemos la posibilidad de ascender de nuevo. Para el año que viene se habla de un cambio de sistema de la Davis y si eso garantiza que los principales jugadores del mundo la disputen, no me parece mal, pero hay que asegurarse. Si no, pasará lo mismo que ahora. Hay federaciones que la Copa Davis con el actual sistema les genera un ingreso importante de dinero y con algunos cambios, no lo tendrán. Argentina está bien. Hay que esperar a septiembre para ver con qué jugadores podremos contar. Falta mucho tiempo. Tenemos que seguir trabajando y gestionando. Encontramos una Asociación con un déficit importante. Confiamos mucho en la gestión, en el trabajo que estamos realizando, con la buena relación con el Gobierno nacional y los de varias provincias y con los privados también.

-¿Qué puede decir del programa de desarrollo de menores y de lo que pasará con los torneos Future y Challenger?

-Hay que esperar, van a dejar de existir los Future, serán torneos de transición hacia los Challenger. Para mí es un error. En cierta forma, en los países donde la economía no es buena será difícil organizar torneos Challenger. Esto afectaría mucho al tenis sudamericano, aunque todavía no está definido. Los torneos de este nivel se pueden organizar cuando está de por medio el gobierno, que apoya bastante. Hay que trabajar entre todos y garantizar este tipo de torneos, que les asegura a los chicos sus primeros puntos en su país y no tener que viajar.

-En las últimas horas, la AAT emitió un comunicado sobre el tema de jugadores argentinos sospechados del arreglo de partidos. Al respecto, Zabaleta ha viajado a Francia. ¿Qué se hará desde la Asociación?

-Mariano Zabaleta tenía este compromiso antes de asumir como vicepresidente primero. Va a aprovechar para juntarse con la Oficina Anticorrupción del tenis. A nosotros nos tomó por sorpresa, no sabíamos que había una investigación sobre Nicolás Kicker y Federico Coria. Estamos poniéndonos en conocimiento sobre el tema. Creo que el miércoles habrá una sanción y seguramente una apelación. Me comuniqué con Kicker para ponernos a disposición, también desde lo humano. El tema es complejo, porque viajan solos por el mundo, jugando Future. Hay muchas presiones, si pierden un partido son hostigados por Facebook, por Twitter, por todos lados. También tienen que acompañar a los jugadores.

-¿Hasta qué punto queda lesionada la actual conducción, teniendo en cuenta que uno de los involucrados es hermano del actual secretario del Interior de la AAT, Guillermo Coria?

-No, porque el caso de Federico Coria es diferente al de Kicker. A él lo acusan de no informar que lo quisieron sobornar. El recibió amenazas de todos lados, viaja por el mundo solo y no es fácil. Todos se tienen que involucrar, es un tenista que está solo por el mundo y recibe amenazas, tienen que tomar cartas en el asunto por ese lado.

-Si bien ya estás alejado de la Agencia Córdoba Deportes, se te cuestionó mucho en tu gestión por no mirar ni apoyar al deporte de Villa María; desconozco si por enfrentamientos de los gobiernos de la provincia y la ciudad en ese momento.

-No. Es que nadie tampoco me fue a ver. Cuando fui presidente de la Agencia tampoco me fueron a ver desde Villa María. No era un tema de enfrentamientos. Si no me van a ver, no sé si tienen necesidades o no.

Calleri dejó buenas señales de diálogo con los dirigentes locales y por lo visto hay puertas que vuelven a abrirse en la relación entre el tenis del interior y la conducción nacional.

