“No va a haber un avasallamiento a los derechos de los trabajadores”

“Lo que vamos a discutir en agosto y en octubre, es defender este modelo nacional que a Córdoba le ha hecho muy bien”, afirmaron

Los candidatos a diputados por el frente Cambiemos Héctor Baldassi y Gabriel Frizza, visitaron la ciudad de Villa María, en el marco de la campaña electoral. Estuvieron acompañados por el legislador Darío Capitani, Omar Rabaglio, también integrante de la lista de candidatos y una comitiva de dirigentes.

Luego de visitar el Laboratorio Gornitz y antes de realizar una jornada de timbreo por los barrios de nuestra ciudad, los candidatos fueron entrevistados por EL DIARIO. Hablaron sobre la situación actual del país y los desafíos que se vienen para el nuevo Congreso a partir de octubre: “Lo que vamos a discutir en agosto y en octubre, es defender este modelo nacional que a Córdoba le ha hecho muy bien”, afirmó Baldassi.

“Es un proceso doloroso”

Al ser consultados sobre la respuesta que reciben de parte de la ciudadanía al hacer los timbreos, teniendo en cuenta la difícil situación económica que se atraviesa y el sufrimiento de muchos, expresaron: “Tomamos contacto directo con la gente y se recibe de todo. Yo rescato sobre todo, la esperanza que hay. Le gente entiende cada vez más que es un proceso, que no es fácil, que es doloroso, pero es un proceso que nos lleva a un país más normal y previsible. Había que transitarlo con datos que no son nuevos, la pobreza no es nueva. Se transparentó el tema de las tarifas que era una carga, porque se cortaba la luz, no había gas. La cosa se ha ido corrigiendo, más allá de que la gente nos transfiere las críticas, nos da sugerencias, pero nos pide sobre todo que no bajemos los brazos, que el presidente siga peleando contra el narcotráfico, contra las mafias, que siga aportando a la estructura básica de las provincias y las ciudades como lo está haciendo, que la plata llegue a la gente en forma de inversiones y no quede en el camino de la corrupción”, afirmó el intendente de Jesús María y candidato, Gabriel Frizza.

Despidos vs. reactivación

Sobre los recientes despidos de 24 trabajadores sin causa, en la fábrica de agroquímicos Atanor, de Río Tercero que se suman a los miles que hay día a día en el país, Frizza remarcó: “Pero también en el ultimo año hubo 100 mil puestos de trabajo nuevos que se crearon. Insisto, hay una economía que se va a acomodando. Empresas que despiden hubo en todos los tiempos”.

“Del 2011 a 2015 se cerraron más de 900 empresas”, señaló Baldassi y agregó: “Cuando uno habla de una empresa que cerró o hubo despidos es feo, pero lo que hay también es una reactivación de la economía. La industria automotriz, por ejemplo con las inversiones de Fiat y Renault”.

“En el sector del campo ha empezado a reactivar no solamente la parte de granos. Ahora también la ganadería empieza a ser una posibilidad, se han abierto las exportaciones a la carne. Hay récord de créditos hipotecarios. La gente ha migrado en el consumo, compra menos ropa, algunos alimentos han caído”, manifestó el intendente de Jesús María, a lo que el ex arbitro de fútbol agregó: “Pero hoy el sueño de la casa propia es realidad. Cada tres minutos se saca un crédito hipotecario en el Banco Nación”.

“Hoy el mundo nos ve como una gran oportunidad, pero tenemos una presión tributaria y fiscal cara. El desafío es presentar todas las partes, para poder hacer competitivo nuestro país”, destacó Baldassi.

¿Buscan una reforma laboral?

El Gobierno de Mauricio Macri no oculta que uno de los temas a tratar en el Congreso luego de octubre, será una reforma laboral.

La reforma recientemente aprobada en Brasil, despierta en muchos sectores, el fantasma de la flexibilidad laboral: “La palabra reforma genera recelo, pero es buscar consenso”, afirmó Baldassi.

Frizza destacó que hay que priorizar a los trabajadores y no a los gremios: “Esta es la gran discusión. Como cuando hablábamos de los despidos, lo que hay que pensar es que a esa gente no la despidan, y ¿cómo se hace eso? La empresa debe ser competitiva para poder generar trabajo. Trabajo genuino, no subsidiado por el Estado que es de muy corta duración”.

“Flexibilizar al trabajador, no. Sí tener la posibilidad de discutir en cada rama de la economía, condiciones laborales. Esto es lo que esta haciendo el Gobierno, como hizo con la UOCRA, que es un gremio combativo. Lo hizo también con las automotrices. A eso se apunta, no a flexibilizar para que haya un avasallamiento a los derechos de los trabajadores, esto es mentira, es parte del miedo que quieren sembrar en Argentina, como cuando se dijo que se iba a quitar la Asignación Universal por Hijo”.

¿Por qué Macri no dialogó con vecinos en su visita a nuestra ciudad?

La “Coneja” Baldassi señaló que el presidente Macri tiene contacto permanente con intendentes, gobernadores y la gente, a través del diálogo: “No es sentarnos en un escritorio y darle la espalda a la gente. Cuando vos a la gente la miras de frente y le vas con la verdad, vuelve a creer”.

Frente a esto, la periodista de este medio le señaló que durante su hermética visita de la semana pasada a nuestra ciudad, Macri no se acercó a los ciudadanos que lo esperaban en el barrio La Calera ni tuvo contacto con la prensa local: “La explicación es que el presidente no venía en un acto oficial. Vino acompañando a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que está trabajando un tema delicado como es la trata y vinieron a hacer un seguimiento del refugio en construcción. Mauricio se comprometió a visitar Villa María el día del aniversario de la ciudad y participará junto a todos”.

“Tal vez no todos pueden acceder a él, pero es un presidente que ha visitado todas las provincias, que fue a ciudades del interior del interior. Antes era impensado que un presidente se tome dos horas de su agenda para visitar ciudades del interior. Y no solo él, sino todos los ministros”, señaló Frizza.

Dispuestos a debatir

Sobre la posibilidad de realizar un debate entre los candidatos a diputados de la provincia, ambos coincidieron en que aceptarían sin dudarlo: “Soy nuevo en la política pero hay que tener memoria. Yo debatía cuando la gente tenía un escepticismo sobre qué iba a hacer yo en el Congreso. Hay que aprobar la ley de debate que está cajoneada”, finalizó Baldassi.