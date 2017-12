“Nos cortan las piernas en seis meses con esa iniciativa de escritorio”

El Gobierno nacional impulsa una reducción del 40% de un subsidio a los cuarteles de Bomberos Voluntarios del país. En Villa María, perderían, sin contar la inflación, 400 mil pesos

Gustavo Nicola, jefe del cuerpo activo de los Bomberos Voluntarios de Villa María, advirtió con preocupación que de prosperar el proyecto de presupuesto que impulsa una quita del 40% del subsidio nacional, al cuartel local le “corta las piernas en seis meses”.

Cabe señalar que según el proyecto de presupuesto nacional que analiza el congreso -y que publicamos en EL DIARIO días atrás-, la partida específica para los cuarteles de Bomberos Voluntarios del país se estableció en 962 millones de pesos, cuando la del año en curso es de 1.166 millones.

Según la Ley 25.054, el 1% de todas las primas que perciben las aseguradoras, pasan a integrar un fondo especial destinado a los Bomberos Voluntarios.

“Este proyecto que se ha hecho detrás de un escritorio por alguien que no conoce la realidad de los Bomberos Voluntarios del país, muchos de los cuales son subsidio-dependientes”, planteó Nicola.

“En instituciones grandes como las nuestras, se sabe que nunca alcanza, por todas las intervenciones que tenemos y la cantidad de gente”, dijo.

En 2017, al cuartel local le “tocó” de ese fondo especial establecido por ley, un millón de pesos. “Para mantener el cuartel, tenemos un gasto fijo de 250 mil pesos. Si en vez de aumentarnos el aporte por la inflación que hay en el país, nos quieren quitar el 40%, como te digo, nos corta las piernas en seis meses”, agregó.

“Ese recorte no corresponde porque es un fondo establecido por ley y no puede el Gobierno quedarse con lo que le corresponde a Bomberos”, dijo.

“Quiero agradecer el aporte de la Municipalidad y de los amigos solidarios que nos permiten sostener el funcionamiento de nuestra institución, pero no todos los cuarteles tienen esa ayuda”, planteó.

En Villa María cubren las necesidades de más de 120 mil habitantes.

Servidores públicos

Probablemente en Capital Federal, donde los Bomberos no son voluntarios, no sepan la labor que realizan los 1.000 cuarteles del territorio nacional, que cuentan con 43 mil servidores públicos, quienes no solo apagan incendios, sino que socorren a accidentados y participan de tareas de seguridad nacional, como la búsqueda de personas desaparecidas.

“Somos el brazo operativo número uno de protección civil a nivel nacional. Somos los que con una Brigada, como la K9, encontramos el cuerpo de Santiago Maldonado, que se conoció, pero hay otras búsquedas que no han trascendido como la que hicimos en Salta hace una semana buscando a una persona desaparecida; en estos días estuvimos en Marcos Juárez e Inriville buscando a otra. Eso no lo vamos a poder hacer más. Todos los incendios que colaboramos en las sierras, vamos a tener que dejar que se queme nomás porque no podremos ir a dar más colaboración”, expresó, indignado.

Frente a ese escenario, están haciendo gestiones ante legisladores y dirigentes de distintos partidos políticos para que no prospere esa reducción presupuestaria para los servidores públicos.

En Córdoba

Por otra parte, desde los 174 cuarteles de Bomberos Voluntarios de Córdoba, al igual que los más de 900 de todo el país, emitieron un comunicado indicando que entraron en estado de alerta.

“Desde 2004, la Ley 25.054 creó un fondo para distribuir entre cuarteles de todo el país, financiado con una alícuota que se cobra sobre los seguros de los automotores. En 2017 el monto recaudado y repartido fue de 1.166 millones de pesos. Para 2018, según datos oficiales de la Superintendencia de Seguros de la Nación, la cifra estimada sería de 1.458 millones. Pero en el Presupuesto nacional la partida que figura es de 962 millones, un 40% menos.

El impuesto anteriormente mencionado es de afectación específica para financiar el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, por lo que no puede tener otro destino.

Los 962 millones con este destino para 2018 figuran en el programa 43 del Ministerio de Seguridad del proyecto de Presupuesto nacional que el Gobierno apura para que sea aprobado en el Congreso antes de finalizar este año”, indicaron.

Artículo 11

“El subsidio a las asociaciones integrantes del sistema bomberil voluntario de la República Argentina se formará con una contribución obligatoria del tres con veinte centésimos por mil (3,20‰) de las primas de seguros excepto las del ramo vida, a cargo de las aseguradoras. Dicha contribución no podrá ser trasladable a las primas a abonar por los tomadores y será liquidada por los aseguradores a la Superintendencia de Seguros de la Nación siendo de aplicación el régimen establecido en el artículo 81 de la Ley 20.091 para la tasa uniforme. La Superintendencia de Seguros de la Nación girará los montos recaudados a la cuenta referida en el artículo 13 de la presente ley”.