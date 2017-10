Casa Ciudadana - Tras el multitudinario acto, el exministro de Economía habló con medios de comunicación

“Nosotros queremos hacer la unidad”

“Nuestro trabajo es unir a la oposición, pero con los sectores que son realmente opositores”, aseguró Axel Kicillof

“Estamos observando un reacomodamiento electoral muy veloz después de la victoria de Macri de 2015”.

Así lo expresó el diputado Axel Kicillof en conferencia de prensa en la sede Casa Ciudadana, luego del acto realizado en el Teatrino.

“Lo hemos visto en Córdoba con los resultados que de alguna manera expresan estos reacomodamientos, que creo que responden a dos factores. El primero es que hubo mucha gente que votó a Macri por promesas que hizo durante la campaña y que no se cumplieron. Por otro lado está el voto opositor y me parece que hay mucha gente que a pesar de la campaña mediática, del acompañamiento que tiene el presidente por los grupos empresarios concentrados, ya sea mediáticos o no, a pesar de la campaña que están haciendo en Comodoro Py, hay gente que quiere votar en oposición a Macri. Ahí hay una segunda cuestión que es que algunos ya votaron a alguien para que haga oposición y lo que iba a ser oposición le votaron todos los proyectos al Gobierno”, explicó sobre su visión del panorama electoral.

Oposición y libre mercado

“Nosotros lo que planteamos es que necesitamos que la gestión de Macri mejore y para eso hay que respetar los poderes de la Nación. En el Poder Legislativo podríamos parar ya mismo esta locura que es sacarle los remedios a la gente o parar la locura de abrir las importaciones a mansalva. Lo que necesitamos es que la oposición trabaje de oposición y es lo que la gente está empezando a ver. Incluso candidatos nuestros, del Frente para la Victoria se convirtieron al macrismo, por lo menos en lo que hace al apoyo que le dan”, señaló el exministro de Economía.

Por otro lado, se refirió a las políticas económicas del Gobierno actual: “Si hoy tienen problemas las industrias metalmecánica y alimenticia, industrias que hay en Córdoba, por ejemplo, es porque abrieron las importaciones. A nivel internacional, Macri probablemente sea el único presidente del mundo que está buscando libre comercio, el resto protege el trabajo propio, hasta Estados Unidos con Trump. Macri está rematando el trabajo argentino y va a contramano de la época”, manifestó y agregó: “Cavallo el otro día dijo que el programa económico de Macri es el de él y yo digo que al menos en ese momento (de Cavallo) el mundo iba en esa dirección. Ahora el mundo va en dirección contraria”.

¿Unión del peronismo?

De cara a las próximas elecciones legislativas del 22 de octubre y con una visión pensando en 2019, Kicillof afirmó: “Estamos muy esperanzados porque estamos dando una alternativa, con una fuerza política nueva, con propuestas fuertes y valientes y candidatos que son excelentes (en referencia, por ejemplo, a Pablo Carro en nuestra provincia, candidato a diputado de Córdoba Ciudadana), que es muy sencilla y fácil de transmitir: despojate un poco de lo que te dicen los medios de comunicación y pensá cómo te está yendo y si te sirve. Si no te sirve, dale un mensaje claro al Gobierno de Macri. El mensaje es ‘no quiero ajuste, no quiero perder salario ni derechos’”.

“Nosotros queremos hacer la unidad y estamos abiertos a hacer la unidad, con todos aquellos que quieran asumir esa representación política con los costos que puede tener”, remarcó.

“Estamos viendo algo que es bastante claro. Macri gana un ballotage con lo justo, 51%, y hoy conserva un poco más del 30%. Todo el resto es oposición y el trabajo nuestro es unir esa oposición, pero con los sectores que son realmente opositores. Algunos dirigentes tienen que decidir si quieren trabajar para el neoliberalismo o para la gente. Estamos abiertos porque entendemos que la estrategia de los gobiernos de esta orientación fue dividir a la oposición y perseguir a los dirigentes”, finalizó.