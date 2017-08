River - Dino Gagliese

“Nuestra idea es seguir creciendo”

El retorno de Dino Gagliese a River se hizo sentir el último lunes al anotar el gol que le brindó un heroico empate con nueve jugadores ante Atlético Ticino.

Tras su paso por Rivadavia, el atacante volvió a “su segunda casa” la semana pasada tras perderse el debut, y, en diálogo con el programa DeporAmateur, que emite Radio Regional 105.7, consideró que el empate agónico se consideró “como un triunfo porque sabemos del potencial y de los buenos jugadores que tiene Ticino”.

“Veníamos -continuó- haciendo un buen partido y por diferentes situaciones nos quedamos con dos jugadores menos por errores nuestros, ya que si uno lo piensa en frío, están bien expulsados. Entonces, con dos menos, se nos complicó aguantar el resultado, se pusieron 1 a 0 arriba y al último minuto tuvimos la posibilidad de convertir para llevarnos un empate que ha sido muy valioso por las circunstancias que tuvo el partido”.

“Me sumé en la última semana, no jugué el primer partido donde los chicos empataron con Unión y ahora, este nuevo empate de visitante, es importante dentro de la idea, siempre es seguir creciendo y mejorando a partido a partido”, describió.

Precisamente, en cuanto a su regreso, apuntó: “River es como mi segunda casa; he nacido y vivido muchísimo tiempo en el barrio, hice todas mis inferiores más allá de un paso por otro club, conozco a la institución, a los chicos, a los que están en el día a día. Entonces, tiene un valor emocional volver a River”.

Y, por último, destacó el nuevo formato del campeonato y aseguró: “En lo personal me gustó porque le ha dado una renovación al torneo. En los últimos torneos las zonas eran siempre las mismas, en el caso de River, nos tocaba la Zona Centro, con rivales muy difíciles. Ahora, y si bien los adversarios siguen siendo difíciles, enfrentar a otros equipos brinda otro aire por medirse con otros equipos que habitualmente no lo hacía; me pareció muy interesante para darle un aire renovador a la Liga y al torneo”.