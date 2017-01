Nuevos profesionales, grandes sueños

Los egresados son una de las grandes razones de la existencia de las universidades. Y desde 2016 la Universidad Nacional de Villa María cuenta con más de 3.100 motivos para continuar garantizando las posibilidades de acceso y permanencia en el nivel superior de educación

Año a año miles de jóvenes de la ciudad y región comienzan a delinear su futuro y proyectarse profesionalmente en las aulas de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM). Se trata del primer paso para alcanzar el título, un logro conquistado por más de 3.100 graduados que encontraron en la institución local la oportunidad para ingresar, continuar y culminar sus estudios de grado dentro de un ámbito que promueve la igualdad de oportunidades, la excelencia académica y el compromiso social.

En el mes de diciembre, durante la última ceremonia de colación del año 2016, recibieron su diploma más de 100 nuevos profesionales formados en el ámbito de las Ciencias Humanas, Sociales y Básicas y Aplicadas. En esta ceremonia coincidieron distintas historias y trayectorias académicas de dos jóvenes de la región que eligieron transitar su formación en Villa María.

Es así que el equipo de Prensa de la universidad recogió los testimonios de Ana Mazuecos, oriunda de Leones, quien se graduó como profesora en Lengua y Literatura, y del olivense Marcelo Pochettino Goti, egresado de la carrera Ingeniería Agronómica.

-¿Cómo surge la iniciativa de ingresar a la Universidad?

-Ana (A): La inquietud de estudiar diría que está prácticamente inculcada por nuestra sociedad: “Algo hay que estudiar”. Por aquel entonces, tenía sabido que debía elegir una profesión para sustentarme en la vida. Después, la elección de la carrera es una cuestión personal derivada de los gustos, las inclinaciones hacia las ciencias que sean de interés. Particularmente, tengo inclinación por las artes y la lectura, como así también la paciencia para dedicar mi tiempo en explicar y enseñar algún conocimiento que puedo tener.

-Marcelo (M): La idea de estudiar Ingeniería Agronómica nace por el contacto con el ámbito rural. Me despertaban mucha curiosidad los problemas cotidianos que allí surgían y tenía la inquietud de buscar la manera de solucionarlos, siempre pensando en generar un mínimo perjuicio para el productor, el ambiente y la sociedad.

-¿A qué se dedican luego de haber obtenido su título de grado?

-A: Soy egresada pero sigo estudiando. Además de realizar correcciones de trabajos académicos y dictar clases particulares, tengo un trabajo ajeno a mi profesión.

-M: En la actualidad me desempeño como docente adscripto en la Universidad de Nacional de Villa María y estoy buscando algunos trabajos más.

-¿Cuáles fueron las principales habilidades y herramientas que les proporcionó la UNVM?

-A: Además de la formación profesional, la instancia en la universidad permitió que se desarrollaran en mí otras habilidades necesarias para la profesionalización. Durante estos años adquirí independencia y responsabilidad, desarrollé una actitud investigativa y un estilo académico en cuanto al discurso oral y escrito. Personalmente, tuve que desarrollar una forma de autodisciplinamiento.

-M: La universidad me proporcionó los conocimientos para detectar y diagnosticar los problemas que pudieran surgir en el ámbito laboral, como así también la posibilidad de plantear algunas posibles soluciones para los inconvenientes más frecuentes. También aportó a mi desarrollo como persona, permitiéndome una mayor desenvoltura.

-¿Qué le recomendarían a un joven que finaliza sus estudios secundarios?

-A: Le diría que, si fuera posible, piense bien e investigue sobre aquello que quiere estudiar, que consulte a los profesionales y a estudiantes de esa carrera para tener otro panorama de la profesión. También le diría que no tenga miedo en comenzar una carrera y luego darse cuenta de que no era lo esperado, que no tenga miedo de equivocarse; ningún año está perdido. Le recomendaría que estudie y se dedique a aquello que le provoca felicidad y bienestar, que no piense en los beneficios económicos o en la cantidad de colegas que va a tener o que existen: que haga lo que le apasione.

-M: Le recomendaría que, si desea realizar una carrera de nivel universitario, investigue sobre la misma y que no desista ante las posibles dificultades que puedan surgir en el trayecto.

-¿Qué significó para ustedes estudiar en una universidad pública?

-A: La universidad pública me permitió ver las diversas formas de pensamiento concentradas en un lugar y comprender que el diálogo entre estas visiones genera algo nuevo. Creo que la universidad pública posibilita el acceso de todos sin exclusión de ningún tipo, es un espacio donde todavía se puede tener voz y voto. En el caso de la UNVM debo destacar que, al ser una universidad joven, existe una mayor cercanía entre los grupos de estudiantes y una relación más próxima con los docentes y directivos; todos nos cruzamos en la biblioteca, en el comedor o en alguna cátedra común y, si tenemos dudas, consultas o inquietudes sobre los contenidos de las cátedras, los docentes están siempre predispuestos a brindar apoyo.

-M: La posibilidad de estudiar en la universidad pública me significó, por un lado, una oportunidad única, ya que por mi condición económica no hubiese podido asistir a una institución privada. Además, me brindó la posibilidad de desarrollarme en las áreas de mi interés, ya que permite la participación de los alumnos en las cátedras como ayudantes.

Fuente: Universidad Nacional de Villa María