Números y datos de la tercera noche

“La vida te da sorpresas”

Cacho Castaña se encuentra en Villa María desde el jueves, porque esta ensayando junto a la Orquesta Sinfónica de Villa María para brindar su show.

El artista, de 76 año,s ha manifestado su emoción de poder actuar en el escenario Hernán Figueroa Reyes y poder ofrecer un recital sinfónico.

“Cantar con una sinfónica nunca me lo puse como objetivo, porque pensaba que me quedaba grande. Pero bueno, la vida, después de todo lo que pasé, te da sorpresas”, admitió.

“La Gata”, una de las sorpresas

Adriana “La Gata” Varela será una de las sorpresas de la presentación de Cacho Castaña. En 2011 fue la última presentación de la artista en el Festival de Peñas.

Junto a la Orquesta Sinfónica de Villa María, recrearán el tema que el compositor le dedicara especialmente a la solista y con el cual ganara el recordado Festival de la Canción, enmarcado en el evento peñero, dentro de la edición de 2003.

“La Gata Varela” ya había sido interpretado por ambos en el mismísimo escenario Hernán Figueroa Reyes en 2006, ante un lleno total. Cinco años después, en 2011, Varela volvería a cantar en el Festival, pero sin la presencia de Cacho.

Además van a recordar algunos temas que hacían con el Polaco Goyeneche.

A fines del año pasado lanzó “Avellaneda”, con temas de Fito Páez, Pedro Aznar y Ricardo Mollo, entre otros: “Es un discazo y muy ecléctico tocado con diez músicos. Traté de juntar una variedad de temas de artistas que quise homenajear porque los escuchaba mientras iba creciendo”, manifestó La Gata a El Diario en una entrevista publicada el 5 de febrero pasado.

El regreso de Pimpinela

El dúo musical compuesto por los hermanos Lucía Galán y Joaquín Galán vuelve a ser uno de los protagonistas del Festival Internacional de Peñas.

Este año, Lucía Galán será protagonista de Hello, Dolly!, el musical que se estrenará desde julio en Buenos Aires bajo la dirección de Angel Mahler, en una producción junto con Leo Cifelli.

El debut del legendario musical de Broadway será con Lucía al frente y se espera que por un tiempo las presentaciones de Pimpinela que solía realizar con su hermano Joaquín estén en pausa, lo que hacen más especial aún el recital de esta noche y su gira de verano.

Quince años con la música

Descubiertos por primera vez hace 15 años por Simon Cowell y bajo su tutela, Il Divo se ha convertido en el más importante grupo vocal de tenores con más de 30 millones de álbumes vendidos, 160 álbumes de oro y platino en 33 países en su haber, además de haber sido los primeros artistas a medio camino entre la ópera y el pop en poner su álbum debut en el número 1 del Top 200 de Billboard.

Para celebrar su 15º aniversario, Il Divo (miembros originales el español Carlos Marín, el suizo Urs Buhler, el francés Sebastien Izambard y el estadounidense David Miller) lanzó el año pasado su séptimo álbum de estudio.

Luego de brindar su show en Villa María, iniciarán una gira por Canadá y Estados Unidos.

Medio siglo de carrera

Valeria Lynch está cumpliendo 50 años con la música y comienza 2019 con varios proyectos.

La artista popular de eterna vigencia que despierta fanatismos y amores y vendió unos 15 millones de discos en su carrera, durante 2018 volvió al musical con “Sunset Boulevard”, dirigida por Claudio Tolcachir y ahora prepara su nuevo disco.

“Rompecabezas”, que saldrá en el segundo semestre, con versiones rockeras de sus canciones más conocidas. Hasta ahora, ya tiene cinco temas listos.

La como ella contó, “Rompecabezas”, es una vieja canción suya y su idea es volver a la esencia “porque yo arranqué haciendo rock”: “La idea me venía rondando hace rato. En la Sony me decían que estaba loca, pero me fue muy bien. Y ellos mismos me propusieron hacer este segundo disco de rock”, expresó recientemente.

“Esa extraña dama” es una una verdadera mujer orquesta que no solo compone sus canciones, sino que también piensa hasta el más mínimo detalle de sus espectáculos y lo demostrará esta noche en el Hernán Figueroa Reyes, que también la supo tener como conductora.

La grilla de esta noche

Il Divo

Cacho Castaña

Valeria Lynch

Pimpinela

Participación especial

Adriana Varela (en recital de Cacho Castaña)

Orquesta Sinfónica de Villa María (en el recital de Il Divo, en versión reducida, y en el recital de Cacho Castaña en formato completo)

Ganadores “Nuevos Valores”

Bajo Perfil

Nani

Ballet Flor de Ceibo/Passion