Obra de Gorostiza y un unipersonal musical, primeras propuestas 2017 en La Panadería

Los primeros títulos de la temporada 2017 del Teatro La Panadería serán la obra de Carlos Gorostiza “Hay que apagar el fuego”, y el musical de Vivi Sáez, “Entre nosotros”.

En fecha a determinar, ambos espectáculo abrirán la serie de espectáculos en la sala ubicada en Salta esquina José Ingenieros, y que es propiedad del Instituto Integral de Arte.

Según se anticipó, también volverá al espacio mencionado el dúo “Los Trento”, como parte de una gira por el país, con motivo de cumplir 20 años de vigencia.

El instituto que ahora conduce Carla Mansutti, iniciará el curso de ingreso para sus profesorados de Teatro y de Danza, mientras que el 6 de marzo empezará con las clases en sus talleres.

La entidad educativa recordó que los profesorados proveen título con validez nacional. Inscribe en días hábiles de 16 a 20, y atiende en el teléfono 4537381.

La comunicación también se establece a través de teatrolapanaderiavm@gmail.com y del recientemente creado perfil de Facebook “Instituto Integral de Arte”.

A manera de recordatorio de lo hecho en 2016, el instituto mencionó los festejos por los 25 años de labor de la Sala La Panadería. En su transcurso se ofrecieron obras tales como “El Angel”, de Federico García Lorca, con adaptación teatral de Virginia Lago y Marcelo Alvarez y “Punto Mongol”, unipersonal de Ramiro Chanquía.

Se puso en escena “Alicia, un musical de maravillas”, “Princesas y piratas”, “A propósito del tiempo”, dirigida por Mariana Giovine, quien también tiene ese rol en “Hay que apagar el fuego”.

Otras producciones que se vieron en La Panadería fueron “La Lechera”, con dirección de Carlos Correa, “Varietales de humor y vino”, con Los Trento, “Las González”, con la actuación de alumnos del profesorado.

Otros eventos del año fueron las muestras de teatro adolescente y adulto, la infanto-juvenil de teatro y danza, así como la muestras de los estudiantes de Nivel Superior. En diciembre se concretó un acto en recordación del Día de los Derechos Humanos con representación de “Heridas” y “Encuentro”, dos obras alusivas.

Los anticipos

En breve serán anunciadas formalmente las funciones de “Entre Nosotros”, el espectáculo musical de Vivi Sáez, dirigida por su esposo, el también actor Osvaldo Laport.

En cuanto a “Hay que apagar…”, se trata de un triángulo amoroso entre Cayetano, un bombero voluntario, Libertad, la esposa del bombero y Pascual, un carnicero amigo de Cayetano y amante de Libertad.

La relación se manifiesta abiertamente ante los ojos del público y del bombero. El no ve o no quiere ver lo que tiene ante sus ojos. Esto genera un ambiente de confusión y desesperación que se ve claramente reflejado en el personaje de Libertad que no aguanta más el cinismo o la negación de su marido. La obra gira en torno a la omisión de una realidad evidente, tanto para el público como para sus protagonistas.