Obreros y organizaciones sociales dieron sólida muestra de unidad

Con un conjunto de reclamos que van desde el pedido de un salario justo hasta la exigencia de que el Ejecutivo no tome más deuda externa, los manifestantes se hicieron sentir

Casi un millar de personas, trabajadores, dirigentes gremiales, estudiantes, militantes de distintas organizaciones sociales y vecinos se dieron cita ayer al mediodía frente al Monumento del Trabajador, ubicado sobre el bulevar Cárcano, en el acceso al puente Alberdi.

Una columna comenzando a marchar poco antes, bajo el sol machacante, al paso que marcaban los zurdos y los redoblantes.

La otra columna, había salido desde el Parque Hipólito Yrigoyen de Villa Nueva.

Distintos puntos de partida; una misma necesidad. La de marchar por la dignidad del pueblo, según consta en el pequeño folleto que repartieron al paso, bajo el sol caliente de la primera jornada de verano.

¿Por qué?

¿La consigna? “Yo marcho… para garantizar una educación pública e integral en todos sus niveles; para la reapertura de paritarias, por un salario justo; por la independencia de los tres poderes del Estado; por el 82% móvil para todos los jubilados y la garantía de un sistema previsional público, solidario y de reparto; para rechazar la violencia institucional; por el fin de la precarización laboral; para mantener la inversión en Ciencia y Tecnología; por una Navidad sin presos políticos: libertad a Milagro Sala; para no seguir tomando deuda externa que hipoteque el futuro de nuestros hijos y por NiUnaMenos. Vayamos hacia un paro nacional”, reza textualmente el volante.

Voces

Referentes de distintos gremios y agrupaciones hicieron su aporte durante la movilización.

EL DIARIO recogió algunos testimonios breves:

“Apuntamos a la dirigencia de los distintos sectores para crear un espacio de encuentro de los trabajadores. Tomamos este 21 de diciembre como un punto de partida para decirle al Gobierno nacional de Mauricio Macri que vamos a resistir y vamos por la reivindicación de los trabajadores y los pueblos”, señaló Edgardo Garmendia, secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Villa María.

“Esta marcha señala claramente que este pueblo está vivo; de pie, tratando de revertir esta situación de desocupación, precarización laboral, la pérdida del poder adquisitivo y la puesta en riesgo del sistema previsional. Hoy marcharemos y nos expresaremos y mañana, seguramente, vamos a estar igual que hoy en el país, pero nosotros, los trabajadores, no vamos a estar igual; vamos a estar distintos, más unidos, movilizados”, agregó a su tiempo Carlos Andrada de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC).

En tanto, desde los parlantes de un utilitario que encabezaba, a paso de hombre, la columna de trabajadores bajo el sol, se escuchaban a las siguientes definiciones: “La GCT y la CTA, hoy son una sola cosa, porque los trabajadores somos uno solo; estamos hermanados por los despidos, hermanados por la precarización, hermanados por el recorte de salarios…” y metros más adelante, tras la respuesta de los bombos y los redoblantes, se volvía a escuchar: “Hace un año, la Legislatura de Córdoba sancionó una de las peores leyes de la historia y le recortó el 82% móvil a los jubilados”, para finalmente afirmar que “los sindicatos de Villa María y Villa Nueva no somos cómplices de la vergüenza de la dirigencia sindical a nivel nacional”.

El acto

Tras la marcha, de varias cuadras en medio del calor agobiante, los manifestantes confluyeron en el lugar de la cita, donde a la sombra más amable de los grandes árboles, pudieron refrescarse con agua mineral gratuita, gentileza de uno de los organizadores del acto.

Pero el ánimo de los manifestantes seguía encendido.

Para Oscar “Cacho” Mengarelli, un reconocido referente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), “debemos hacer hincapié en cuatro puntos que generan un drama social que ya hemos vistos y que son los que se supone que va a traer inversiones que todavía no vivieron. Hay que estar muy atentos porque el Gobierno nacional quiere, y lo está consiguiendo, bajar el costo de salud e imponer una especie de obra social única que no va a cubrir las necesidades; bajar el costo de la seguridad social; reducir el costo laboral, precarizando, despidiendo trabajadores y promoviendo la mano de obra esclava y finalmente estar atentos a los desmontes y desmantelamiento de los ecosistemas para imponer un modelo productivo vil”.

Desde el Palco, Guadalupe Vázquez, de Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), afirmó que “no hay actividad, ni colores, no agrupaciones ni sindicatos cuando el espanto nos une; somos todos trabajadores y está echando compañeros de todos lados. Que no nos confundan. Acá estamos para decirles que estamos de pie, y que no vamos a ceder por más aprietes que haya. Justo hoy que las farmacias anunciaron que no hay más medicamentos para los jubilados (ver página 12); estamos para pedir por la dignidad de los trabajadores; por las mujeres que son víctimas de la violencia de género, que cada día son más y para reclamarle tanto al Gobierno nacional, como a los gobiernos provinciales y municipales la implementación de políticas serias en este sentido, y para pedir que no haya más presos políticos. Libertad a Milagro Sala”, dijo la joven dirigente.

Luego, Marcos Ayesa, de la Federación Universitaria de Villa María (Fuvima), dijo: “Nos preguntan por qué estamos acá, por qué salimos a la calle. Estamos acá por los 39 compañeros que fueron muertos hace 15 años por las políticas que se aplicaban entonces, que son, muy parecidas a las que se aplican ahora. Tenemos que estar todos juntos y movilizados, porque somos un pueblo. Esto lo damos vuelta todos juntos o nos llevan puestos a todos”.

También hizo uso de la palabra Hugo “Cachorro” Godoy; secretario general de ATE a nivel nacional, quien, entre otras consideraciones, dejó claro un mensaje a quienes juegan en el negocio de la política partidaria cuando dijo: “Este es un acto políticos, pero no partidario. Que los partidos políticos tomen nota y digan de qué vereda están; del lado de los trabajadores, o del otro lado”.

Las estrofas del Himno Nacional Argentino fueron el único cántico de pertenencia: todos trabajadores, protestando contra las políticas de un Gobierno que, “no escucha a los trabajadores”. En eso también coincidieron.

“Vamos a resistir y vamos por la reivindicación de los trabajadores y los pueblos”, afirmó Garmendia (CGT)

Denuncian a la Policía

“Quiero denunciar especialmente a la Policía de Córdoba. que aquí en Villa María ha reprimido a compañeros de la Fábrica Militar de Pólvoras. Al menos cuatro trabajadores fueron sorprendidos en la parada del colectivo, a las 5 de la madrugada, cuando van a tomar su turno y son agredidos, maltratados y acusados de merodeadores por agentes de un patrullero. Los cachean, los ponen contra el patrullero y le aprietan los testículos. Es inadmisible que esto ocurra. ¿Esa es la respuesta del Gobierno? ¿La represión?”, dijo Mengarelli.