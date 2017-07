Ocho combates que conforman un atrapante programa de amateurs

Esta noche, a partir de las 22, se concretará en el salón calefaccionado del Club de Abuelos José Manuel Estrada (Salta 1555) un interesante festival amateur de boxeo, con la participación de púgiles de Villa María, Córdoba, Río Cuarto y Villa Mercedes (San Luis), coordinado por el Gimnasio El Campeón, uspiciado por la Asociación de Cooperativas Argentina (ACA) y fiscalizado por la Federación Cordobesa de Boxeo

Las peleas

Primera (Pluma): Mario Ferreyra (El Campeón)-Matías Alvaro Robles (Leonardo Rivera).

Segunda (Mediano Junior): Nicolás Suárez (Peladilla Rodríguez)-Nicolás Pérez (Río Cuarto).

Tercera (Gallo): Diego Perelló (El Campeón)-Marcos Alaniz (Río Cuarto).

Cuarta (Mediano Junior): Mirko Mendoza (El Campeón) -Nicolás Santacruz (Brite).

Quinta (Liviano): Claudio Foco (El Campeon)-Braian Sánchez (Río Cuarto).

Sexta (Gallo): Santiago Prado (Peladilla Rodríguez)-Alejandro Altamirano (Córdoba).

Séptima (Liviano): Marcos “Konan” Diana (El Campeón)-Nicolás Rosales (Río Cuarto)

Octava (Medio Liviano): Joaquín Avalos (Leonardo Rivera)-Jesús Altamirano (Villa Mercedes).

Prado defiende el título en Gallo

Con 22 años, 54 kilogramos y 27 peleas disputadas (17 triunfos -2 por nocaut-, 8 empates y 2 derrotas) Santiago “el Zurdo” Prado, entrenado por Peladilla Rodríguez y por Cristian Solís, será uno de los créditos locales que tendrá la velada boxística en el José M. Estrada.

En vísperas de su combate frente al cordobés Alejandro Altamirano, Prado le dijo a EL DIARIO: “Estoy bien preparado, haciendo todo lo que me dicen mis entrenadores. Soy un boxeador que va siempre al frente, me gusta tirar muchos golpes abajo, donde el rival lo siente. No soy de especular, sino que desde el minuto cero salgo a buscar las peleas”, se definió.

Sobre su rival de hoy, el Zurdo contó que “con Altamirano ya he peleado en el Parque Pereira y pude ganarle, por lo que ésta será una revancha”, a lo que añadió: “Vengo de pelear hace tres semanas en Justiniano Posse, donde pude ganar por puntos y defendí el título Provincial de la categoría Gallo”.

Sobre su experiencia en el mundo de este deporte, Prado aseguró que “el boxeo es lindo porque te lleva a conocer buena gente y nuevos lugares. Te hace rodear de otro ambiente y cuando estás en el gimnasio, no pensás en otra cosa que no sea en este deporte”.

“Boxeo desde los 18 años y mi sueño es llegar a ser profesional, poder vivir de este deporte y hacer las cosas bien para llegar a ser alguien el día de mañana. Me gusta mucho el estilo de Manny Pacquiao”, comentó.

Para finalizar, el púgil local manifestó: “Agradezco mucho el constante apoyo que recibo de las firmas AG Aberturas, Brondino Aluminios, Marmolería El Artesano y Vidriería González”.