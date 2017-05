Opinión perruna

Me vine al clásico de rugby porque estaba lindo el sábado y la cosa se estaba tornando áspera.

No soy de ningún equipo, pero como tengo sensibilidad, últimamente me estaba volcando a apoyar al Sanmar porque Jockey había ganado muchos clásicos y, viste como es esto, uno que sabe lo que es el sufrimiento.

Intenté hacerme una selfie en medio del partido, pero como no anduvo el celular, me metí… Y acá estoy, justo la fotógrafa de EL DIARIO me enganchó cuando estaba por ir al scrum…

En un momento pensé que podía tacklear a uno de Jockey hasta que desde la tribuna gritaron: “¡Saquen al perro ese!”. Y te juro que me fui al polo para no ponerme loco. De paso, me corría algunos caballos.