Otra victoria de Jockey Club

Rugby – Torneo Primera división

El equipo villamariense le ganó a Córdoba Rugby de visitante por 42 a 10 y sumó un punto bonus que le permite ubicarse en el segundo puesto del torneo, como escolta de Palermo Bajo

Jockey, entonado por su reciente victoria con el último campeón, consiguió ayer en la capital provincial un importante triunfo frente a Córdoba Rugby, al que venció por 42 a 10, en una nueva fecha del torneo Enrique Rudy Schmal de Primera división.

La amplia victoria del Jockey llegó con el premio del bonus, con un desempeño que tuvo su mejor expresión en el marcador en la segunda mitad, cuando pudo sacó una mayor ventaja.

En ese primer parcial, el partido fue cortado y deslucido. A casi 10 minutos del comienzo, el que abrió el marcador fue Salazar del Torito, pero Jockey pasó al frente enseguida, con un try de Sandova, a los 14 minutos, que convirtió Facundo Boaglio, y luego de un penal de Boaglio (cuando iban 23 minutos), Jockey llegó otra vez al try, por intermedio del Yeti Chico Geremías, que también convirtió el fullback. Con el marcador 17 a 5, favorable al Jockey, ambos equipos se fueron al descanso.

En la segunda mitad del juego, las patadas a los palos de Facu Boaglio empezaron a ampliar la ventaja del Jockey en el tablero. Además llegó un nuevo try de Joaquín Geremías, cuando el reloj marcaba 22 minutos de juego, y apenas 4 minutos después el recién ingresado Alexis Pérez fue el que apoyó en el ingoal del Torito, para alargar la ventaja a 35-5.

El Torito era ampliamente superado, pero nunca bajó los brazos y buscó el ingoal villamariense. Cuando restaban 10 minutos, fue Giovanni Ramallo el que anotaría un try para que los cordobeses descontaran.

Pero cuando el partido se apagaba, en la última jugada del partido, llego el try que faltaba, el del Chino Felipe Ballarino, que además de ampliar la victoria de 42-10 (con la conversión de Boaglio), le permitió al equipo villamariense sumar punto bonus, para trepar en la tabla y quedar ubicado como el nuevo escolta de Palermo Bajo.

En la fecha que viene, el Hípico jugará de local enfrentando a Universitario, que en la fecha de ayer estuvo libre.

RESULTADOS

La tercera fecha del torneo de Primera división tuvo estos resultados: Tala RC 23-Palermo Bajo 28; Córdoba Athletic 17-La Tablada 61, Urú Curé 34-Jockey Córdoba 10, Córdoba Rugby 10-Jockey Club Villa María 42. Estuvo libre: Universitario.

POSICIONES

Así quedaron las posiciones tras jugarse la tercera fecha: 1) Palermo Bajo 12, 2) Jockey Villa María 9, 3) Urú Curé 8, 4) La Tablada 7, 5) Tala RC y Universitario 6, 7) Córdoba Athletic 5, 8) Jockey Córdoba 4, 9) Córdoba Rugby 0.

LA PROXIMA

La cuarta fecha del torneo tendrá este programa de partidos: Jockey Córdoba-Córdoba Athletic, La Tablada-Tala RC, Palermo Bajo-Córdoba Rugby y Jockey Villa María-Universitario. Estará libre: Urú Curé.

RUGBY – Segundo nivel – Goleada de San Martín

Una contundente victoria logró ayer San Martín en condición de visitante al superar por 90 a 5 a Carlos Paz RC, en un partido jugado en Alta Gracia y correspondiente a la tercera fecha del Torneo de Nivel 2 de la Unión Región Centro (equipos de las uniones Cordobesa y Andina).

La victoria fue tan contundente que no deja motivo para mayores análisis. Los Tricolores ya ganaban al cabo del primer tiempo con 5 tries y en el complemento se vino una avalancha de puntos que le permitió lograr una amplia goleada, que le sirve para seguir entre los punteros de este torneo.

La síntesis fue la siguiente:

Carlos Paz: Glattli, Vittiello y Alesandría; Stassi y Pasini; Boyd, Meyer y Durán; Castilla y Daniel Rodríguez, Conde, Florian, Bustos, Isola y Gispert.

San Martín: Destéfanis, Alvez y Mana; Felipe Bollo y Ortalda; Menta, Muñoz y Beletti; Peralta y Gaspar Russo; Matéllica, Pereyra, López, Achaval y Cornaglia. Entrenador: Luis Russo.

Tantos: PT: 1 m gol de López por try de Alvez (SM), 4 m y 16 m tries de Matéllica (SM), 27 m try de Russo (SM) 38 m gol de López try de Beletti (SM). Parcial: Carlos Paz 0 – San Martín 29.

ST: 1 m try de Matéllica (SM), 5 m gol de Cornaglia por try de Beletti (SM), 8 m try de Gispert (CP), 11 m gol de López por try de Pereyra (SM), 14 m try penal (SM), 18 m gol de Ludueña por try de López (SM), 20 m gol de Ludueña por try de Matéllica (SM), 24 m gol de Ludueña por try de Pedro Bollo (SM), 28 m gol de Ludueña por try de López (SM) y 38 m gol de Ludueña por try de Avacca (SM).

Ingresaron: Chacobo, Ruta, Farrell, Mc Namara y Buzurro (CR); Avaca, Díaz, Nadal, Pedro Bollo, Emanuel Ludueña, Ramírez y Pérez (SM).

Arbitro: Santiago Corvalán.

Intermedia: Carlos Paz 7 – San Martín 57.

Jugado en: Alta Gracia.

Los resultados: Carlos Paz 5 – San Martín 90, Los Cuervos de Bell Ville 19 – Los Chelcos RC de La Rioja 24, Club Social de La Rioja 61 – Catamarca RC 17 y Hurones RC de Catamarca 40 – Alta Gracia RC 15.