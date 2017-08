Caso Quiero - Sentado en el banquillo, está Fabián “Mojarrita” Carranza

Otro juicio contra la Municipalidad por acoso laboral en Tránsito

Se llevó a cabo ayer la primera audiencia del juicio iniciado por la exagente de Tránsito Mónica Marcela Quiero contra Fabián “Mojarrita” Carranza y la Municipalidad

Cuatro testigos pasaron por la sala de audiencias del cuarto piso del Palacio de Tribunales, en el marco de un nuevo juicio por acoso sexual y laboral en el ámbito del trabajo.

Los hechos denunciados ocurrieron en el área de Tránsito de la Municipalidad de Villa María hace una década y fueron protagonizados por Fabián “Mojarrita” Carranza, quien, según la acusación, acosaba sexualmente a Mónica Marcela Quiero.

El hecho que se comenzó a juzgar ayer es similar al denunciado por Ivana Chialvo contra otro jerárquico de Tránsito y dirigente del SUOEM, Rubén “Paco” Quevedo.

Las audiencias están presididas por el camarista Osvaldo Mario Samuel.

El primer testigo en declarar fue Jorge Chialvo, padre de Ivana y extrabajador municipal.

“Todos hablaban en la Municipalidad de lo que pasaba en Tránsito. Decían que si no salía con él -por Mojarrita en un caso y por Paco en el otro-, se quedarían sin trabajo. Y las chicas se quedaron sin trabajo”, planteó.

Recordó que en oportunidad de un operativo que realizaban para controlar el pago de patentes, vio a la joven Quiero romper en llanto y desmayarse, por lo que inmediatamente la llevó a un médico para que la asistiera. “A partir de allí empezó con su licencia por enfermedad”, señaló.

También declaró la exagente de Tránsito Nadia Brossard, quien recordó que Carranza le hizo una propuesta sexual indicando que “si nos encamamos, vamos a hacer ruido con nuestros huesos”, en alusión a la delgadez de ambos.

Dijo que no denunció en su momento la situación porque “hice caso al consejo de mis compañeras, que me recomendaron no decir nada, porque si no, nos echaban”. A ella tampoco le renovaron el contrato.

También pasó como testigo Jorge Mulinetti, responsable por entonces del área de Tránsito, quien dijo desconocer los hechos denunciados y una trabajadora del lugar, Tania Jeremías.

La próxima audiencia será el 19 de septiembre al mediodía, donde presumiblemente se realizará un careo solicitado por el abogado de la Municipalidad, entre Brossard y otros testigos.