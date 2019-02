Para Benzo, no debe haber internas

UCR – El vicepresidente departamental opina diferente a Barotto sobre los pasos que debe dar el partido

Opinó que las internas son posturas dirigenciales que solo entorpecerán el objetivo de llegar al triunfo; además dijo que los militantes quieren un radicalismo moderno y no con una visión estática de la realidad

El vicepresidente departamental de la UCR, Romeo Benzo, opinó que los radicales deben unirse para fortalecer Cambiemos.

“No comparto que el radicalismo local tenga internas para llevar un candidato. La definición es: o estamos en Cambiemos o no”, afirmó Benzo, al referirse a las declaraciones hechas por el presidente de la UCR Villa María, Marcelo Barotto, quien hizo esa afirmación ante El Diario.

Benzo aclaró que sus palabras no eran con el ánimo de responder a los dichos de Barotto, sino de dejar sentado que “hay un sector del radicalismo que piensa distinto”.

“Hay muchos correligionarios que deseamos integrar Cambiemos, porque entendemos que es la herramienta de unión para confrontar al peronismo en sus distintas versiones”, señaló.

“Las aspiraciones políticas son un derecho democrático, pero la realidad indica que la UCR no puede esperar que el oficialismo ponga la fecha para iniciar las pugnas internas. Justamente ese es el movimiento que espera el municipio, a fin de dar la estocada con la fecha conveniente. Está esperando que nos metamos en un desfiladero barroso para lanzarnos su mejor arma: el reloj”, consideró Benzo.

“El radicalismo local tiene mujeres y hombres con trabajo y capacidad suficiente. Amalgamarnos con la gente del PRO y el Frente Cívico (FC) en sus bases no es problema. Por eso no puede ser que los dirigentes no seamos intérpretes de lo que nuestra gente ansía, una unión que fortalezca en el electorado la idea de desplazar a una gestión de gobierno encajonada en el desgaste de la función. La fatiga de 20 años de gobierno está a la vista, son un barco con madera podrida que cruje por todos lados, un conflicto de capitanes con una interna inocultable que hasta los propios empleados del municipio parecen no soportar. Errores en la gestión, ordenanzas mal publicadas, sospechas de negociados con activos públicos, concesionarias que no cumplen con su servicio”, apuntó.

“Es el momento del cambio, pero seremos burlados otra vez si no pensamos con criterio práctico. La gente no está pendiente de los dirigentes, ni de nuestras diferencias. Quienes desean votarnos quieren que seamos capaces de lograr una representación de equilibrio, quieren vernos con energía para hacer y con la convicción para cambiar. Tengo la seguridad de que conversando se puede lograr el objetivo final que señale un fin de un ciclo y el inicio de una Villa María de futuro”, sostuvo Benzo.

“Los ciudadanos ya no votan ideologías, eligen lo que creen que los hará avanzar, pero en el tiempo adecuado para que la opción esté presente ante su escaso tiempo de reflexión. Por eso, internas de partido son posturas dirigenciales que solo entorpecerán el objetivo. Afiliados y simpatizantes están exhaustos de bambolearse en los vaivenes de sus dirigentes, y encima con el riesgo de quedar descolocados ante una última finta que puedan dar sin que sus seguidores lo adviertan. Radicales e independientes quieren un radicalismo moderno, que se destaque en la acción política, en definir rumbos, en interactuar con la sociedad y sus necesidades. La gente no desea dirigentes con una visión estática de la verdad, y que suponen que extrayendo discursos y textos del pasado alcanzarán su consideración. Es un esfuerzo inútil, porque nada de lo que se dijo e hizo cuando Yrigoyen fue gobierno sirve para entender a los electores actuales”, remarcó.

“La interna solo retrasará, y el tiempo no perdona, solo logrará que improvisemos y nos alejará de un trabajo estratégico esencial para darle el triunfo que la sociedad espera”, agregó.

“Aconsejo evitar ese paso. Una interna sube la temperatura emocional de modo inevitable por la confrontación de sus afiliados, y después no se arregla en una semana. Además es difícil de creer que candidatos que son incapaces de dialogar entre ellos, sean inclusivos y respetuosos de la diversidad”, afirmó.

“No hace falta una interna para habilitar diálogos. Radicales en Cambiemos, que es una agrupación de hace más de cuatro años, estamos interactuando junto a gente del PRO y del FC de modo natural. Y como dirigente estoy un poco cansado de boyar con pares que aún perciben la política en la estática de las tradiciones, y no en la dinámica de las realidades. Hay dirigentes difíciles tanto en el PRO como en la UCR, pero habrá que encerrarse en una pieza y tirar la llave hasta que salga humo blanco, de lo contrario la gente nos hará pagar nuestras miserias. Tampoco soy dueño de la verdad, pero espero que algunos dirigentes consensuemos el rumbo hacia el éxito que hace rato nos está esperando”, concluyó.