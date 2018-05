Para “Checha” Merchán, el aborto ya se despenalizó “socialmente”

Participó de un panel de debate en la UNVM

También se refirió a la participación del intendente Martín Gill en la marcha contra el aborto. “Se va a tener que ver con todos los grupos que lo apoyan a él, que seguramente están a favor de la legalización”, afirmó la diputada argentina en el Parlasur

La militante por los derechos de las mujeres y diputada argentina en el Parlasur, Cecilica “Checha” Merchán, aseguró que la interrupción voluntaria del embarazo “ya se despenalizó socialmente”.

Será una de las expositoras que hablará el día de cierre del debate en comisión en Diputados, el próximo 31 de mayo.

“Cuando fui diputada que conté mi propia historia, todos los días recibía cartas de 50 o 100 mujeres que querían salir de la clandestinidad”, expresó Merchán.

Ayer encabezó una charla-debate en el Campus de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), junto al politólogo Pablo Gudiño y voceras de la organización Socorristas en Red, que asisten a mujeres que desean interrumpir voluntariamente el embarazo.

“Hace muy poco una mujer que quiero me contaba que no se animaba a decirlo por miedo a lo que podía decir su madre. Resulta que el día que cumplió 100 años su madre le contó que ella también había abortado. Es algo que no nos pasa solo a nosotras, le pasó a nuestras ancestras”, reflexionó.

Con respecto al debate que se da en comisión, indicó que “la exposición de quienes están a favor fue con un nivel de argumentación enorme”, mientras que los que expusieron en contra fueron “muy limitadas, que buscan dar golpes bajos”.

Luego argumentó que la legalización del aborto atraviesa por tres ejes fundamentales, que son los derechos humanos, la justicia social y la salud pública.

“Tiene una proyección relacionada con los derechos humanos porque se intenta controlar a los cuerpos gestantes. Condenan a una partera que ayudó a una mujer a dar a luz en una vivienda, pero no les dicen nada a los médicos que realizan cesáreas arbitrariamente”, señaló.

Sobre la justicia social, recordó que las mujeres “abortan con el cuerpo, los hombres con tres palabras”. También que las pobres deben hacerlo en la clandestinidad con mayor riesgo que las que pueden acceder a un aborto en mejores condiciones.

“Es estúpido creer que la principal causa de muerte de las personas gestantes asociadas a la interrupción del embarazo no sea legalizada; como si la penalización redujera la cantidad de abortos en Argentina”, enfatizó.

Merchán, que es oriunda de Villa María, integra actualmente el Congreso del Parlasur, pero además es la referente de la organización La Colectiva, que reivindica los derechos de la mujer y que tiene su expresión local en Las Juanas.

Sobre el intendente Gill y su postura antiaborto

El pasado domingo se pudo ver por primera vez al intendente Martín Gill participando en una marcha contra el aborto, en la Peatonal de la ciudad.

Consultada al respecto, Merchán opinó que Gill “se va a tener que ver con todos los grupos que lo apoyan a él, que seguramente están a favor de la legalización del aborto”.

Otra de las mujeres que salió al cruce del titular del Ejecutivo fue Guadalupe Vázquez, del gremio de Judiciales, que apuntó contra Gill en sus redes sociales.

“Vergüeza!! No va a las marchas por los #tarifazos, no va a las marchas por el recorte a los jubilados, no va a las marchas por los despedidos, no va a la marcha en defensa de la soberanía nacional, pero sí va a la marcha para someter el cuerpo de las mujeres a lo que la Iglesia quiere. que la mujer católica no aborte y listo!!! déjennos en libertad. Las que ponemos el cuerpo y la cabeza somos las “mujeres”. Vergüenza dan los políticos!!! Vergüenza!!!”, publicó textualmente la gremialista.