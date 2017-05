Partidos políticos suman su repudio

Referentes de más de una decena de agrupaciones partidarias coincidieron anoche en pronunciarse contra la decisión que beneficia a un genocida. Hoy estarán presentes en la marcha que se realizará en plaza Centenario

Referentes de las 14 agrupaciones políticas que integran el Consejo Municipal de Partidos Políticos de Villa María (CMPP), coincidieron anoche en manifestar su repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró aplicable el beneficio del cómputo del 2×1 para un condenado por delitos de lesa humanidad.

Aunque, hasta el cierre de esta edición, los representantes de las agrupaciones partidarias locales delineaban el documento que será dado a conocer hoy, pudo saberse que el rechazo tiene fundamento porque el fallo equipara los delitos comunes con los crímenes de lesa humanidad.

“Es un duro golpe a 40 años de lucha por la memoria, verdad y justicia. Es violatorio de los tratados internacionales sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad”, se expresa en el escrito.

Por otra parte, también pudo conocerse que el CMPP se sumará con presencia y expresiones a la marcha que hoy se llevará a cabo en plaza Centenario (más información en página 4).

Además, solicitarán al Deliberante y a las instituciones intermedias de la ciudad que se expidan sobre el fallo.

“Es digno de destacar la capacidad de respuesta inmediata que ha tenido el conjunto de la sociedad argentina ante lo que entendemos es un intento de amnistía encubierta. En el marco de esa capacidad de reacción inmediata que ha tenido la comunidad, los partidos políticos de nuestra ciudad han tenido la misma reacción convocándonos para tomar una postura”, indicó Gerardo Russo, dirigente del Partido Justicialista (PJ).

Cabe señalar que firmaron el documento la Democracia Cristiana, PJ, UCR, Partido Villamariense, Frente Grande, Partido Socialista, GEN, Partido Solidario, PRO, Nuevo Encuentro, Unión Popular, Unión Vecinal Federal, Unión Celeste y Blanco y Frente Cívico.

En sintonía con lo manifestado por el militante del PJ, también sumó su opinión el representante de la Unión Cívica Radical (UCR), Felipe Botta.

“El repudio es total y trasciende lo que son los partidos políticos como instituciones intermedias para que todos juntos levantemos la voz en algo que a todas luces representa un retroceso en derechos humanos y derecho institucional”, sostuvo.

“Desde la UCR traemos el mensaje de allanarnos al repudio con todos los partidos políticos”, agregó Botta.

“En el marco de esta norma injusta tenemos que levantar la voz y hacernos sentir en conjunto como sociedad para poder expresar el sentir popular. La unión de todos los partidos demuestra un crecimiento institucional que tenemos que fortalecer”, redondeó para cerrar.

Por su parte, Carlos Giliberti del Movimiento de Compromiso y Participación (Modecopa), pidió “hacer memoria para recordar que ya se había logrado que el 2×1 no se implementara más”.

“Por supuesto que repudiamos ampliamente el fallo porque hemos trabajado muchísimo para que lo anterior se lograra. Vamos a acompañar en un todo a esto, pero sí lo que vamos a marcar en el marco del Consejo, las no banderías políticas”, señaló Giliberti.

“Esta es una movilización de repudio que tiene que hacer la República Argentina y no los partidos políticos de forma independiente. Esperamos que mañana (por hoy), no haya divisiones, que salgan los vecinos con banderas argentinas y se respeten, transmitiendo su repudio no en contra de, sino a favor de la vida, la libertad y la esperanza”, subrayó el consultado por los medios.

“Queremos que la gente tenga un mañana mejor y que nuestros hijos y nietos tengan posibilidades diferentes para vivir en paz y que no se repita esa espada de Damocles sobre sus cabezas y que a cualquiera le pueda pasar cualquier cosa”, concluyó diciendo.

Para el PRO “no puede haber atajos”

El PRO Villa María sentó su posición a través de un documento que hizo llegar a nuestra Redacción y que se reproduce a continuación.

“El PRO Villa María quiere expresar su preocupación y rechazo por el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que permitió la aplicación de la ley llamada “2×1” a los delitos de lesa humanidad.

Como ya se ha expresado a nivel nacional, entendemos que la ley de 2×1 es símbolo de la impunidad en Argentina. Y es absolutamente repudiable su aplicación para todo tipo de delitos, pero más aún a los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar que azotó a nuestro país, los que bajo ningún punto de vista pueden ser tratados como delitos comunes.

Tanto en este caso como en otros, la ley del 2×1 fue uno de los peores engendros que se ha hecho en materia de política criminal en nuestro país y hoy seguimos pagando las consecuencias de una política desastrosa.

Somos respetuosos de la división de poderes y que a consecuencia de ello el Poder Judicial dicte sus fallos a su leal saber y entender, pero ello no significa compartirlos y mucho menos intervenir políticamente para que los mismos sean de tal o cual manera. La Justicia es independiente. La Corte Suprema tiene personas independientes y son responsables de sus fallos. La política que lleva adelante nuestro Gobierno es de continuar con la política de la memoria, la verdad y la justicia”.