Pasco será el primero: 14 de abril

DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTIN – Elecciones municipales 2019

Entre hoy y la semana que viene Delbono emitirá el decreto convocando a elecciones municipales y se convertirá en el primero en definir la fecha que lo pondría en un cuarto y último mandato. Los demás intendentes deberán definir en la primera quincena de enero

“Están todas las condiciones dadas”, dijo el intendente Daniel Delbono para confirmar que convocará a elecciones para autoridades municipales el 14 de abril del año próximo.

En el mismo sentido aseguró que “entre mañana (por hoy) y la semana que viene estaremos enviando el decreto a la jueza de Paz (Laura Salgueiro), quien preside la Junta Electoral Municipal, para que establezca el calendario”. Delbono también manifestó que existe para esa fecha elegida y que estará encabezando la lista del Movimiento de Acción Vecinal, frente que logró conformar y unir a Unión por Córdoba, la Unión Cívica Radical, al juecista Partido Nuevo y a los independientes, menos al PRO, que fue la única fuerza de la oposición que presentó candidato local en 2015, aunque el mandatario no descartó sumar a los mismos para 2019. Admitió que “después de ese domingo, cada uno trabaja para su partido”. “Trabajamos por un pueblo unido. En los tiempos que se viven, debemos hacerlo así, si bien hoy no se respira un aire electoral”, expresó Delbono, quien entonces buscará un cuarto mandato (el último, atento a la nueva Ley que solo permite dos períodos consecutivos). Dijo que mantuvo comunicación con autoridades provinciales y obtuvo el aval, en tanto afirmó que “no ir junto con la elección provincial (el 12 de mayo) nunca me trajo un reproche”.

Con el gobernador…

Los demás intendentes están en pleno análisis, aunque los más allegados a UPC deslizaron que la fecha más probable será la misma de la Gobernación. Mauricio Pajón (Ausonia), adelantó que “serán con las de gobernador” y en cuanto a su futuro, no descartó ir en busca de un tercer período al frente del municipio, pero advirtió que “todavía no definió el partido quién será el candidato”.

Similares panoramas describieron en Luca, Osvaldo Arietti, y en La Playosa, Gabriela Nicolino. El primero indicó que “es probable que vaya junto con la provincia (12 de mayo), aunque todavía no está definido. Sobre si aspirará a un séptimo mandato, Arietti prefirió “esperar hasta la fecha” límite, la que tiene mediados de febrero para definir fecha electoral y, en caso de votar junto con las provinciales, presentar listas de candidatos en marzo. En cambio, Nicolino sostuvo que “se definirá en la primera quincena de enero” la fecha, mientras que su postulación a un segundo mandato “no está definida porque no es el momento”, pero se sabe “muy probable”.

Hay tres fechas

La intendenta de Silvio Pellico, Leticia Allocco, dijo que “todavía no se sabe”, ya que hay “al menos tres fechas potables”, pero deslizó que están atentos a lo que se resuelva en cuanto al candidato de Cambiemos a la Gobernación. “En enero se definirá la fecha”, apuntó.

Por el lado del intendente de La Laguna, Julio Castellano, indicó que mantendrá reuniones con el Concejo Deliberante para consensuar una fecha electoral, en tanto “hay varias probables”. No descartó el 12 de mayo o un domingo de abril. Aseguró que buscará un segundo mandato y marcó que “preferiría abril, porque así se tiene más tiempo para trabajar en la gestión”.

Las Varillas: entregaron instrumentos a la Banda Municipal

En conferencia de prensa, el intendente Daniel Chiocarello y el director de Cultura de la Municipalidad de Las Varillas, Emmanuel Hernández, presentaron e hicieron entrega de nuevos instrumentos a la Banda Municipal Bernardino Lépori.

Por su parte, el director de la Banda, Daniel “Chelin” Mazzoni, y sus alumnos recibieron felices los instrumentos. Vale mencionar que participan de esta formación, vecinos de todas las edades.

A través de un comunicado, detallaron que se adquirieron dos saxofones altos, dos saxofones tenores, un saxo soprano, una flauta traversa, una batería, dieciocho atriles, un bombo de marcha, un equipo de bajo y se repararon los instrumentos existentes.

Precisaron que se trata de una inversión del municipio de aproximadamente 300 mil pesos.

Además, las autoridades hicieron entrega de instrumentos que fueron comprados a través de la línea de créditos “Aplaudamos las bandas” de la Agencia Córdoba Cultura. Los mismos son: dos clarinetes, una flauta traversa, un saxo alto y un tambor de marcha.

Chiocarello fue el primer intendente en firmar este convenio con la agencia que preside la villamariense Nora Bedano.