Pasión animalista

Ya son más de 20 las agrupaciones, ONG y asociaciones de la ciudad y la región que tienen el foco puesto en el rescate de animales. Lo económico es una traba, pero no el impedimento de todos, en su mayoría mujeres de lucha

De la desesperación a la esperanza. De la ilusión al júbilo o a la bronca. De la indignación al movimiento constante. Del hallazgo a la búsqueda… Muchas mujeres de la ciudad pasan de un lado a otro sin parar cuando en el medio está la vida de los animales, sobre todo de los perros y gatos.

Así queda expuesto en cada gesto de quienes integran los distintos movimientos o agrupaciones referidos al tema que hay en la ciudad y la región, concretamente, al menos ocho en la ciudad y 20 en toda la región, los que agrupan a más de 100 integrantes, en su mayoría mujeres, que se ocupan casi a diario no solo de rescatar animales de la calle, sino también de gestionar el dinero para sanarlos y ofrecerlos en adopción, además de proponer campañas y hasta marchas a favor de estos indefensos seres vivos.

Entre Villa María y Villa Nueva, están Hocicos Mimosos, Salvando Patitas, Corazón Pandillero, Derechos Animales (Igualdad Animal); Adoptá, Salva Una Vida; Protectora Sarmiento, Movimiento Animalista Villa María y Patitas Felices, además de Mi Protector, que oficia de refugio único en el barrio El Vallecito, de la vecina ciudad.

Todos suman más de medio centenar de personas que movilizan a veterinarios, políticos, activistas de otras ramas, comerciantes, vecinos y familiares.

Pero además, en diferentes localidades de la provincia se encuentran, entre tantos, Patitas de La Laguna, la Asociación Protectora Sintientes de Justiniano Posse, Patitas Felices de Monte Buey, Salvando Huellas de Pascanas, Agrupación Huesitos de Etruria, Avda. de Isla Verde; Amores Perros de Marcos Juárez, Adoptá en Marcos Juárez, Asociación de Ayuda a Mascotas Abandonadas de Morteros, Sos Vida Animal de Camilo Aldao, Amore Mío de General Roca, Refugio Patitas Al Rescate de Balnearia, Sociedad Protectora de Animales de Villa Dolores y varios en Córdoba capital, donde existen refugios de todo tipo.

“Casi nunca alcanza, a veces somos siempre las mismas y no te digo que no nos cansamos, pero no queda otra”, dice una de las villamarienses consultadas sobre la situación actual.

De todas maneras, el crecimiento de la conciencia animalista y la proliferación de casos de abusos expuestos en las redes sociales gestaron a nuevas luchadoras, muchas de las cuales son adolescentes.

Entre todas, incluso, se dan ánimo para seguir adelante en situaciones demasiado adversas, donde lo económico termina resultando una traba muy grande. Es por ello que cada vez son más las propuestas para vender pizzas, empanadas, ropa y tantas cosas más para recaudar fondos. Todo para costear las operaciones o tratamientos de los animales que, en su mayoría, se rescatan con enfermedades o cortes profundos.

Claro que quizás nada alcanza, ni siquiera llegar a ello. En muchas de esas mujeres el sueño sería tener un enorme lugar para albergar a varios animales que se otorguen en adopción o, en su defecto, que pasen el tiempo sin sufrir. De hecho, la mayoría tiene más de dos perros en el patio de su casa.

En ese sentido, ¿no es necesario crear más espacios similares a Mi Protector o tantos más en la ciudad y la región?

“El problema muchas veces pasa por ese lado, el lugar para tener al perro provisoriamente, ya que muchas veces los rescatamos y los llevamos al veterinario, pero no podemos tenerlos en casa propia”, afirman.

Será un objetivo para cumplir en el mañana. En el día a día, en el hoy, ellas siguen con la pasión rescatista.