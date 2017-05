Patricia Gómez frenó el pago por las multas del estacionamiento

Son las dos últimas órdenes de pago, las que no pudieron seguir su curso ante el planteo de la tribuno. Anteriormente ya no firmaba, pero las órdenes salían con la firma de los otros dos tribunos

Escribe: Diego Bengoa (De nuestra redacción)

La única representante de la oposición en el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Villa María, Patricia Gómez, logró frenar el pago que la comuna realiza a Federación Mercantil en concepto de multas por no pagar el estacionamiento medido.

Así lo confirmó la funcionaria al recibir ayer en su oficina a EL DIARIO. Explicó que presentó una “providencia” ante la concesionaria de este servicio para que responda si se cumplen las pautas fijadas al momento en que se licitó el estacionamiento tarifado.

Gómez, de la alianza Juntos por Villa María a través del PRO, había presentado hace un mes un pedido de informes al Ejecutivo planteando las mismas inquietudes, el que todavía no tuvo respuesta. En consonancia con aquello es que ahora acudió también a esta vía, con la particularidad de que por esto se frenó el pago a Federación Mercantil, ya que en este contexto la orden de pago no puede salir aún teniendo el aval de los otros dos tribunos, que pertenecen al partido gobernante.

En realidad, desde que asumió, Gómez nunca autorizó los pagos, siguiendo el criterio que en la anterior gestión habían adoptado los extribunos José Naselli y Gustavo Maristany, pero las órdenes siguieron su curso al tener la firma de los tribunos Julio Oyola y Mariela Boaglio. La novedad ahora es que al efectuar una providencia, Federación Mercantil no puede cobrar.

“Yo nunca firmé, manteniendo una posición respecto a las irregularidades en la adjudicación y posteriores cesiones. En las dos últimas órdenes de pago que pasaron por mi oficina (esta semana y la anterior), pedí providencia a Federación Mercantil”, explicó.

“Lo que busco es que me informen respecto a los mismos interrogantes en que basé mi pedido de informes al Ejecutivo”, precisó.

La funcionaria aclaró que una providencia no es algo similar a un pedido de informes. “Con la providencia, frené la orden de pago. Ahora Federación Mercantil me tiene que contestar y luego evaluaré la respuesta”, especificó.

De todas formas, anticipó que más allá de lo que se le responda sobre estas cuestiones que hacen al inicio de la adjudicación, continuará con la política de no firmar las órdenes “en base a los otros fundamentos, que como todos sabemos los esgrimió el doctor Naselli, a los que ahora he agregado los que componen la providencia”.

-En estos dos últimos casos, ¿el municipio no puede pagarle a la concesionaria?

-Exacto, es lo que sucede cuando hay una providencia. La orden de pago no pudo seguir su curso.

-¿Qué ocurrirá si la providencia no es contestada?

-Estas dos órdenes no podrán ser abonadas.

-¿La Federación tampoco podrá cobrar en base a la firma de los otros dos tribunos?

-Hay un respeto tácito. Si un tribuno pide providencia, la orden debe venir con la respuesta. La orden de pago estaba en forma, pero la saqué de contexto -algo que no me lleva a infringir la norma- para preguntar esto. No sé qué me van a contestar, tal vez contestarán lo que está hecho.

-¿Hace alguna consideración ante la falta de respuestas del Ejecutivo a un mes de haber presentado el pedido de informes?

-Me pidieron un plazo para contestarlo, que se está cumpliendo ahora. No tengo inconveniente en concederlo porque sé que me van a contestar. Siempre me han contestado los pedidos que he formulado. No obstante, esta providencia es otra cuestión, no es para demostrarle nada al Ejecutivo, sino para que Federación Mercantil se de cuenta que están haciendo las cosas mal, que siempre hizo las cosas mal. Desde mi lugar, en lo que pueda, voy a contribuir para que se revierta esto.

Las claves

Nunca firmó las órdenes: siguiendo el criterio de naselli y maristany, gómez nunca firmó las órdenes. sin embargo, los pagos se concretaron porque bastó la firma de los dos tribunos del oficialismo.

Nuevo planteo: con la providencia planteada ahora, la tribuno frenó el pago a federación mercantil, que, según Gómez, la debe contestar para poder cobrar.

Los puntos

En la providencia, Gómez busca saber si la citada firma cumplimentó las pautas establecidas en la licitación. Por ejemplo, señalización vertical y horizontal de las zonas de estacionamiento medido, desarrollo de programas de educación vial y seguridad en el tránsito y divulgación educativa, procesamiento informático de actas de infracción para el Tribunal de Faltas, construcción y mantenimiento de playas para estacionamiento en las áreas establecidas por ordenanza, construcción de dos pasarelas o puentes peatonales sobre las vías, implementación de sistema de estacionamiento medido y tarifado de una sola mano y a 45 grados en los lugares detallados por el pliego, implementación de distintas tarifas en consonancia con los servicios prestados y la auditoría del sistema prevista para este rubro.

También preguntó si se cumplió con el sistema especial para ser operado por personas ciegas, que facilite el cruce de calles en tres puntos semaforizados. Y solicitó que se le brinde la ordenanza por la cual se autorizó a la concesionaria a modificar los horarios y el radio del estacionamiento tarifado.

Cabe consignar que las órdenes de pago comprenden el 75% de lo que se recauda en concepto de multas vinculadas al sistema de estacionamiento tarifado. Un 25% se queda el municipio, y el resto va a la Federación.

Ciudades del Aprendizaje: cuánto costó traer a las personas que vinieron a la ciudad

Al Tribunal de Cuentas llegó una orden de pago para autorizar por dos millones de pesos, vinculada al encuentro de Ciudades del Aprendizaje que se hizo hace dos semanas en Villa María y que reunió a representantes de 40 ciudades del mundo.

“Cuando vi la orden me pareció elevado el monto. Me interioricé, leí el decreto y era para pagar los gastos de alojamiento, traslado y comida de las personas que venían”, indicó Gómez ante la consulta de EL DIARIO.

Entonces, “hice las cuentas correspondientes, dividiendo el monto total por la cantidad de visitantes y por los días que estuvieron en la ciudad, lo que me despejó las dudas, ya que lo abonado no era caro”, detalló la tribuno.

“No es costoso porque se trató de 200 personas, por lo que terminó siendo un importe de 7.500 por persona por los tres días que estuvieron, abarcando los ítems que enumeré”, indicó.

Ante esto, Patricia Gómez firmó la orden, avalando el pago.