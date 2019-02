“Pedí estar también afuera del Anfi para interactuar con la gente”

Animadores Nazareno Móttola

“Si vuelvo al Festival de Villa María es por la gente que estuvo detrás del escenario que me ha tratado excelente y me hicieron sentir muy cómodo. Y, sobre todo, por el público que me aprobó y gustó de lo que hacía”, comentó Nazareno Móttola, el histriónico actor y animador que el año pasado se convirtiera en “la” sensación del evento peñero.

“Este año voy a llevar algunos juegos y algunas cosas físicas que estoy preparando, pero más que todo, voy viendo cómo va surgiendo mi participación a medida que interactúo con la gente. Por supuesto, voy a estar con Peluche Martín, mi ‘socio’ jugando con la música e improvisando también”, acotó.

“El año pasado fue así. No es que tenía algo guionado sino que iban surgiendo cosas en el momento y que sea entretenido. Yo tenía pensado algunos chistes para hacer pero, al haber tanto público, no tenía sentido ir por ese lado. Esta vez, voy a pedir a los espectadores que cuenten chistes aunque no sean humoristas”, agregó entre risas.

-Tuviste aprobación del público desde el primer minuto-

– La pasé muy bien y estoy súper contento en regresar. Había escuchado que el público de Villa María o te acepta o no te acepta y salí todo bien, por suerte.

Este año se va a instalar un “Anfi Fest” fuera del recinto. ¿También vas a estar ahí?

-La verdad que yo le pedí a la organización estar afuera. Quería estar con la gente que no tiene la posibilidad de comprar la entrada por una cuestión económica y que puedan tener alguna atracción. Al estar Cacho Buenaventura como conductor, la idea es que yo esté un rato afuera y él adentro para poder interactuar. A Cacho lo conozco de cuando ha sido invitado a “Peligro Sin Codificar” pero nunca hemos trabajado juntos.

-Los integrantes de Los Caligaris adelantaron que te van a invitar a su show del martes en el Festival. ¿Eso está confirmado?

-Sí, me lo comentaron un tiempo atrás y ya tenemos algo armado para ese día. Los chicos son unos genios y los conozco desde hace rato.

-La última, ¿cómo les está yendo en la temporada veraniega con “Sin Codificar is back”?

-Sinceramente, estamos sorprendidos. Teníamos esperanza de que nos podía ir bien, pero estamos súper felices de cómo vienen las funciones. Es mi primera vez en Carlos Paz y la estoy disfrutando.