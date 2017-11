Pedido de infraestructura urgente para la lechería

Gustavo Prataviera, de Caprolec, participó de la reunión de la cadena láctea en la Casa Rosada. Fue el encargado de exponer los problemas de infraestructura que tiene el sector. “Nos preguntó mucho, nos escuchó y quedamos en reunirnos en 60 días”, dijo

La cita fue el jueves en la Casa Rosada. Cada entidad de la cadena láctea (industria grande y pequeña, organizaciones de productores, cámaras provinciales y el sector comercial a través de la Asociación de Supermercados Unidos) se presentó puntualmente para participar de la reunión donde se plantearía una agenda de cuatro puntos: transparencia, infraestructura, mercados y competitividad.

El encuentro estuvo liderado por el presidente Mauricio Macri y contó con el acompañamiento del flamante ministro de Agroindustria, Miguel Etchevehere.

Entre los asistentes estuvo Gustavo Prataviera, de la Cámara de Productores Lecheros de Córdoba (Caprolec); fue el encargado de exponer la problemática de infraestructura. “Le planteamos la falta de caminos para sacar a diario la producción”, dijo Prataviera a EL DIARIO Rural.

“El presidente nos hizo muchas preguntas y la verdad, pensábamos que teníamos que exponer nada más, pero nos permitió profundizar”, agregó.

Sobre los caminos, Prataviera señaló que Macri les dijo que “habitualmente envían los fondos de Nación, pero que los municipios los incluyen en rentas generales y por eso no se reparan”. “Además, aseguraron que Vialidad tiene un estudio sobre municipios y consorcios que no están en condiciones de reparar caminos, pero no especificaron cuáles son”, agregó.

Dijo también que el presidente prometió los fondos para mil kilómetros de red vial rural “que se va a hacer donde haya más tambos y escuelas”.

“La reunión iba a ser de una hora y se extendió a dos. Como dije, el presidente preguntó mucho, consultaba con su equipo y trataba de dar respuestas a cada tema”, señaló.

También le plantearon reglas para la transparencia de la cadena, a los fines de que un sector no se quede con el mayor porcentaje en desmedro de otro.

En lo que hace a mercados, el Gobierno prometió buscar nuevos destinos para la leche y sus derivados y facilitar las reglas de exportación.

En lo que hace a competitividad, los productores lecheros le plantearon la problemática de los costos. Citaron un estudio del INTA que revela que aún con la mejora de los precios actuales al productor lechero no le alcanza para hacer un negocio rentable en el mediano y largo plazo. “El presidente nos pidió que bajemos los costos, pero obviamente que en la próxima reunión les vamos a explicar que los servicios y el combustible no dependen de nosotros”, indicó Prataviera.

Finalmente, al ser consultado sobre el nuevo ministro, el dirigente de Caprolec expresó que “obviamente que escoba nueva barre bien”, pero señaló que “de donde viene” (Sociedad Rural Argentina)“no conoce mucho la situación de los productores lecheros, pero esperamos que nos escuche y nosotros estaremos siempre reclamando para mejorar al sector”.

Acordaron volver a reunirse en 60 días.