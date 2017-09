En la Fábrica de Pólvoras y Explosivos

Peligran casi 400 puestos de trabajo

El nuevo interventor de Fabricaciones se reunió con los trabajadores el viernes pasado. Expresó que “no podía dar garantía” sobre la renovación a los contratados

La preocupación por el futuro de los trabajadores de la Fábrica de Pólvoras y Explosivos crece día a día. El próximo 31 de diciembre se vencen los contratos y su renovación es una incógnita.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocaron a una conferencia de prensa para contar detalles de la reunión que mantuvieron con el nuevo interventor de Fabricaciones Militares, que estuvo el viernes pasado en Villa María: “Le manifestamos, con un grupo del sindicato, la preocupación por la finalización de los contratos el próximo 31 de diciembre. Hay una incertidumbre terrible”, contaron los referentes Fernando Mercado y José Gorozo.

Según detalló Mercado, “hoy tenemos 432 trabajadores, 360 contratados y el resto en planta permanente. Estamos hablando del 80% de los compañeros en situación de contrato”.

De los contratados hay trabajadores con antigüedad de 19 años, “otros 15 o 14 años y los últimos son de tres o cuatro años de trabajo”.

“Cuando los distintos compañeros le preguntaron si podía dar garantía de la continuidad de los puestos de trabajo, nos evadió. Creo que no tiene la respuesta él, que esto le escapa. Esto es una decisión que viene desde el presidente, Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Modernización”, manifestó el representante de ATE.

“Mientras tanto, nosotros seguimos con la misma incertidumbre y mucha preocupación, porque encima el interventor plantea que está intranquilo por la situación. Cuando se ve preocupado a quien conduce, no es bueno”, agregó.

Medidas de fuerza

“Nos vamos a preparar como hicimos todo este año, con reuniones con los intendentes, con concejales, diputados de los distintos bloques. También con quien es hoy nuestro jefe, que es el ministro de Defensa, Oscar Aguad. El 6 de octubre hay una audiencia pública en el Congreso”, señalaron.

El día previo, el 5 de octubre, se realizará un plenario en el Consejo Directivo Nacional en Buenos Aires, donde se evaluará si tomarán medidas de fuerza y de qué tipo: “Sí sabemos que vamos a dar pelea, vamos a resistir. Lo vamos a seguir haciendo, primero, tratando de institucionalizar la forma en que nos defendemos. Veremos si algunos de los actores con los que nos juntamos durante este último tiempo responden o no, si nos dan su apoyo a la hora de que realmente quede algún trabajador en la calle”.

“Si ya empezó un ajuste, por ejemplo, con el tema de los turnos rotativos, con las seis u ocho horas, creo que se va a profundizar poselecciones, con la no renovación de los contratos. Lamentablemente no podemos generarle al trabajador una falsa expectativa diciendo que acá está todo bien, porque ni el propio interventor se atreve a decírnoslo a nosotros. Nos dijo, directamente, que no podía dar garantía sobre los puestos de trabajo”, remarcó Mercado.

La situación hoy

Según expresaron los gremialistas, “lo que planteó el interventor es que a él lo trajeron con un propósito”: “Es que Fabricaciones hoy, por cada peso que produce da tres pesos de pérdida, lo que tiene que hacer es que esto sea rentable, nos dijo”.

El interventor estuvo haciendo una recorrida por las fábricas de Azul, Fray Luis Beltrán, la semana pasada en Villa María y continúa esta semana por Río Tercero y Jachal: “Quedamos en que luego de que terminara esta gira íbamos a formar una mesa de trabajo y ahí veremos cómo está el ambiente general. El interventor pidió que lo apoyemos”.

“Nos hemos reunido en su momento con Aguad y le dijimos que los trabajadores siempre estamos bien predispuestos a hablar. En ese momento nos dijo que iba a haber un interventor y cumplió. Lo que sí creemos es que esto escapa tanto al ministro de Defensa como al interventor. Es que esta es una política de gobierno, cambian los personajes, pero cuando bajen la orden de que tienen que reducir porque hay que seguir achicando el Estado, vamos a estar en problemas”, finalizaron.