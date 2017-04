Peressutti: “Es una conspiración y una persecución contra mí”

“No voy a parar hasta encontrar a quien sustrajo documentos públicos de la Auditoría”, afirmó luego de conocerse la medida

La fiscal Silvia Maldonado está investigando la desaparición de declaraciones juradas del exintendente Eduardo Accastello de uno de los lugares donde debieran estar resguardadas, la Auditoría General.

La titular de la Fiscalía dispuso la imputación de la auditora general, Alicia Peressutti, por el delito de omisión de deberes de funcionario público, por entender que no inició las actuaciones ni la investigación interna que debería haber iniciado dada la situación.

“Cuando asumí firmé que recibía expedientes, declaraciones juradas y documentos. Pero firmé en general, porque no había un inventario detallado de todos los documentos que había en la Auditoría”, expresó Peressutti en diálogo con EL DIARIO.

“A fines de junio nos llega el primer Oficio de la fiscal Maldonado, donde solicita las declaraciones juradas de Eduardo Luis Accastello. A partir de eso, sin pensar en la mala fe de nadie, empezamos a hacer un inventario de todo lo que había. La Auditoría es un lugar donde hay documentos de hace 20 años y revisamos hoja por hoja. Por supuesto eso nos llevó tiempo, unos meses”, continuó.

“Cuando terminamos el inventario hicimos un sumario administrativo y ahí se le adjuntó toda la documentación a la fiscal. La abogada Claudia Cossarini, de Defensoría de la Nación, tomó testimoniales de todos y lo que hizo fue entregarle esto a la Fiscalía”, expresó la auditora y agregó: “Yo me presenté siempre porque no tengo nada que esconder. Si tuviera que esconder algo, hubiera puesto al mejor abogado penalista y Cossarini es abogada de familia. Toda la vida fui con la verdad, por eso presenté todos los papeles que yo tengo”.

“En lo que corresponde a mi período, no falta una sola declaración jurada de un solo funcionario. Con José Carignano, trabajamos todo el año para que todos los funcionarios presentaran sus respectivas declaraciones juradas. De lo que es anterior, puedo contar lo que hemos inventariado”, manifestó la funcionaria.

Presunto robo

“Silvana, empleada de Gestoría, nos contó hoy (por ayer) a Eugenia Gancedo y a mí que la semana pasada habló con el auditor anterior (Luis Rey). Este había manifestado que acababa de despedir a un chico de su estudio, que anteriormente trabajaba acá en la Auditoría, porque le reconoció que él se había llevado esas declaraciones juradas”, contó Peressutti a EL DIARIO.

“Este chico siguió trabajando cuando yo entré a la Auditoría y renunció a fines de mayo del año pasado. Era facturante y dejó de venir. A los 20 días que se desvincula, nos llega el Oficio de la fiscal. Yo nunca pienso mal de la gente, pero fue un hecho que me llamó la atención”, agregó.

“Silvana y Eugenia Gancedo se van a presentar a declarar mañana voluntariamente (por hoy), y también creo que el auditor anterior debería hacerlo y contar esto que sabe”, señaló la auditora.

“Por eso considero que hubo una conspiración para desprestigiarme. Hoy no me caben dudas de eso. No voy a parar hasta encontrar a quien sustrajo documentos públicos de la Auditoría. Quiero saber quién es el autor material y el autor intelectual de todo esto. Esto no es producto de una persona que no sabía lo que estaba haciendo. Yo le prometo a la gente que así como me como este garrón de arriba, voy a actuar como actué en todas las causas de trata. No voy a parar hasta ver imputada a la persona que se llevó las declaraciones juradas”, finalizó.

Palabras de la fiscal

“Ante un informe que nos llegó hace un tiempo, respecto de la propia Auditoría, poniendo en conocimiento que había concluido un inventario y podía aseverar concretamente que faltaban declaraciones juradas del exfuncionario Eduardo Accastello, se dispuso la imputación de la auditora general, Alicia Peressutti. Es por el delito de omisión de deberes de funcionario público, por entender que no inició las actuaciones ni la investigación interna que debería haber iniciado dada la situación”, dijo ayer la fiscal Silvia Maldonado.

La funcionaria judicial agregó que “ya se fijó audiencia y ya se le tomó declaración a la funcionaria, donde refiere que toma conocimiento de este faltante ante el requerimiento formulado por esta Fiscalía respecto de la información”.

“Advierte este faltante y comienza a hacer un inventario de todo lo existente en la Auditoría y allí es cuando concretamente puede aseverar que faltan estos documentos. Advertida de esa situación, Peressutti sí inició las actividades administrativas correspondientes, tendientes a investigar internamente lo que habría sucedido e incluso acompañando parte de esa documental. Entre los testimonios que pasaron en el marco de la investigación estuvieron los exauditores”, agregó Maldonado.