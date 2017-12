Pide precisiones sobre el viaje de Muñoz

El concejal preguntó si el viaje fue costeado por una empresa aérea extranjera que pretendería operar en el aeropuerto local o si fue pagado por el municipio y cuál fue el motivo real del viaje a los Emiratos Arabes

El concejal de la UCR, Gustavo Bustamante, envió una nota al Departamento Ejecutivo Municipal para que informe acerca del viaje realizado recientemente por el jefe de Gabinete, Héctor Muñoz, a los Emiratos Arabes.

En la nota dirigida al intendente Martín Gill, Bustamante señala que el propósito de solicitarle el informe es “conocer la veracidad de los hechos, ya que según versiones periodísticas se trataría de un obsequio que habría recibido de parte de una empresa aérea extranjera, que pretende operar en el Aeropuerto Néstor Kirchner”.

“El viaje, con estadía incluida, fue para Muñoz y un acompañante, que sería Otto Wester, como se expresa claramente en los portales de noticias locales”, señaló el concejal del bloque Juntos por Villa María.

“Si es así, queremos saber qué tipo de invitación fue, porque se estaría violando una norma fundamental de nuestra Carta Orgánica Municipal, que en su artículo 24, en el segundo párrafo, establece que ‘las autoridades municipales en su carácter de tales no podrán aceptar obsequios a título personal’. También lo reglamenta un decreto que hizo el presidente Mauricio Macri el año pasado”, explicó.

“Queremos saber si fue invitación de un gobierno o de una empresa privada, si es este último caso, Muñoz está haciendo ‘lobby’, fue un regalo con el fin de lograr mejores condiciones comerciales, lo cual, repito, está expresamente prohibido por la COM. De no ser así, si los gastos corrieron por cuenta del municipio para buscar inversores, lo considero innecesario, ya que nuestro aeropuerto es regional y no cuenta con la infraestructura necesaria para realizar vuelos internacionales”, sostuvo Bustamante.

“El aeropuerto no está en condiciones de hacer viajes internacionales y en el caso de querer operar necesita determinadas características e inversión, necesita tener Aduana, Policía Federal, Bomberos especializados para el tratamiento de siniestros en aeropuerto”, enumeró.

“El aeropuerto no está operativo para vuelos comerciales, solo opera con vuelos de alrededor de 25 pasajeros, como aviones privados de autoridades nacionales o provinciales o vuelos sanitarios. Para mayor cantidad de pasajeros necesita otra infraestructura”, agregó.

“Además solicito que me informe cuál fue la actividad oficial que desarrolló Muñoz, cuál es la empresa aérea que realizó el agasajo y cuáles son sus pretensiones”, precisó el concejal para finalizar.

La UCR volvió a cuestionar la presión tributaria

Una vez más, la Unión Cívica Radical de Villa María que preside Marcelo Barotto criticó lo que considera un aumento de la presión tributaria. La primera vez lo hizo a través de un escrito que presentó en la audiencia pública por Presupuesto y Tarifaria 2018, ahora, mediante un documento que hizo llegar a nuestra Redacción.

“Desde la audiencia pública por el Presupuesto General y la Tarifaria 2018, la UCR viene manifestando una posición en torno al incremento de la presión tributaria por parte del municipio, a la que comienzan a agregarse otras voces de entidades del medio. La preocupación no es menor en el caso de las sobretasas que se cobran en las facturas de los servicios de luz, gas, telefonía y el fondo para obra, por su incidencia en los costos de las empresas y de las economías familiares.

El Gobierno nacional estima para 2018 una inflación que rondaría entre 15% y 18% y una pauta salarial del 15%, los ajustes tarifarios para la provincia de Córdoba, según la Secretaría de Energía, serían del 34% para la luz y del 45% el gas, aunque el ERSEP convocó para una audiencia pública para el 7 de diciembre.

El OIM es una tasa municipal que se cobra en la factura de luz, tiene una alícuota del 6% para industriales/grandes consumos y del 10% para el resto. A modo de ejemplo exponemos un caso, para visualizar el impacto económico del incremento de la tarifa y del OIM: en una factura de luz de $10 mil más impuestos, con el aumento del 34% para el próximo trimestre, pasaría a pagarse $13.400 más impuestos y el OIM de $1.000 a $1.340, poniendo en situación difícil a sectores de la comunidad que no tienen una contrapartida en sus ingresos, cuyos aumentos no tienen la misma magnitud.

El Fondo para el Financiamiento de Obras Públicas, Servicios Públicos y Fomento del Desarrollo (FOPS) en el caso del gas tiene una alícuota del 8%. El resto de las sobretasas que se liquidan en los cedulones son: 15% sobre los inmuebles, actividades comerciales, industriales y de servicios y tasas varias; 20% inmuebles sin edificar, antenas y cementerios; 18% en automotores. La aplicación de estas sobretasas es discutible, porque la gran mayoría de las obras se están ejecutando con fondos provinciales y/o nacionales.

En lo que respecta a automotores, se trata de un impuesto provincial del que se delegó hace unos años a los municipios la cobranza del 50% del tributo, pero en el caso de algunos vehículos la diferencia entre lo que cobra la provincia y el municipio alcanza al 80% en el pago de contado en 2017, motivo por el que la provincia ofreció a los municipios volver hacerse cargo de la cobranza y coparticipar dentro de las 72 horas, para evitar las inequidades que se generan en torno al impuesto entre municipios y provincia. La sobretasa del 18% que se cobra, para muchos es de dudosa legalidad porque es un impuesto provincial que el municipio no puede alterar con ordenanzas.

En definitiva, el municipio encontró un ardid para recaudar más, para hacer frente al gasto creciente que en muchos casos no tiene control. Esperamos que en la segunda lectura se tome nota de las demandas de la sociedad y se contemple la difícil situación que le toca atravesar a muchos ciudadanos en épocas que nos piden que ajustemos”, expresa el texto completo del documento.