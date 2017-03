Piden que se conozcan los últimos balances del ente del aeropuerto

Machicado indicó que no han tenido acceso a los balances anuales

Desde el bloque Juntos por Villa María (la versión villamariense de Cambiemos) la concejala del Frente Cívico, Gisele Machicado, reiteró un pedido para que se conozcan los últimos balances del casi disuelto Ente de Desarrollo Productivo y Tecnológico, el órgano descentralizado que hasta hace unas semanas manejó al Aeropuerto Regional Néstor Kirchner.

La edil recordó que apenas asumieron su mandato solicitaron los balances de 2014 y 2015, no hubo respuestas y no insistieron porque el por entonces presidente del mismo, Javier Suppo, se encontraba gravemente enfermo, y posteriormente falleció.

Ante el desenlace, “entendimos razonable y prudente no insistir” con el planteo, explicó la concejal. Como ahora el ente “queda desintegrado al ser absorbido por la Jefatura de Gabinete, insistimos con que se remitan los últimos tres balances”.

“Es un ente que manejaba fondos y, por lo tanto, debe rendir cuentas ante la ciudadanía. Pedimos balances para poder observarlos, conocer si todo está en orden y que exista una rendición”, manifestó Machicado. El pedido fue dirigido al jefe de Gabinete del Gobierno de Martín Gill, Héctor Muñoz.

La legisladora local especificó que la Carta Orgánica le da facultad para demandar esto y argumentó que lo hacen “al no tener acceso a los balances”.

Además cuestionó que “en el oficialismo existe una práctica habitual de no responder los pedidos de informes” y en ese marco recordó que “en muchas oportunidades se pidió al estacionamiento medido que, por prestar un servicio público, rinda cuentas de ganancias, pérdidas, estados contables y nunca lo ha hecho”.

Cabe consignar que hace 11 meses, el intendente Gill decidió generar más transparencia al decretar que los entes descentralizados tenían que rendir cuentas de sus gastos cada 120 días, supeditando la entrega de los siguientes subsidios a esa obligación. Aparentemente esto se cumple. Lo que piden los ediles es conocer los balances anuales.

Presunto enriquecimiento de Accastello

Bruno resaltó que en la investigación judicial debió haber “inmediatez”

La concejal del PRO Karina Bruno consideró que en las fiscalías deben existir comisiones especiales para investigar cuestiones vinculadas a la administración pública, y en ese marco consideró que “tenemos un tiempo perdido” en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del exintendente Eduardo Accastello.

No obstante, la edil celebró que la Justicia esté trabajando en la instrucción de denuncias como las irregularidades en las conciliaciones bancarias durante la última etapa del accastellismo o en lo referido al presunto enriquecimiento ilícito del exmandatario. Sobre esta última, y tras aclarar que no conoce “los términos de esa denuncia más que lo que trasciende públicamente”, advirtió que “conlleva cuestiones muy objetivas, porque no basta con señalar el delito precedente, que es inevitable tener porque si no de qué te vas a enriquecer, sino fundamentalmente establecer dónde está el enriquecimiento”.

“No es la presunción de que una cuestión administrativa y legal dé lugar al enriquecimiento, no, hay que demostrarlo objetivamente, encontrando los bienes y los fondos”, sostuvo. “Hay cosas muy obvias y otras no, todo va a depender de la actuación de la Justicia y en esto, como en cualquier delito, la inmediatez es fundamental. Investigar algo años después permite que las cosas puedan acomodarse y ocultarse. La inmediatez es un concepto muy importante en la investigación penal, por lo que tenemos un tiempo perdido, aunque no es un obstáculo”, declaró. Planteó que existan comisiones especiales porque “el día a día” de una fiscalía hace que no haya continuidad en una investigación. Y dijo que en este delito “la investigación penal tiene gran amplitud probatoria”, abarcando a familiares.