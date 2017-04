Pihen apuntó al Ministerio y volvió a pedir por personal

El secretario general del SEP se reunió con el director del Hospital y aseguró que el médico cree que el nosocomio puede funcionar “con menos de lo que el gremio pide”

En medio de la asamblea, uno de los empleados del Hospital Pasteur volvió a preguntar -sorprendido- al referente del gremio si realmente el director dijo que incorporando a 10 personas se normalizaría la situación en el nosocomio.

José Pihen, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), asintió esa afirmación en base a lo que ayer, minutos antes, había dialogado con Luis Seggiaro, todavía a cargo del centro de salud.

Sólo en el área de laboratorios, dicho por una trabajadora del sector, necesitan 10 bioquímicos y dos administrativos; demanda que ya supera lo que desde la Dirección creen que en total necesita la entidad para funcionar eficazmente.

“A mí me gustaría que aparezcan los 10 o 15 que la Dirección establece como piso mínimo para ver si el servicio funciona como corresponde. Y si nosotros estamos equivocados y no son 80, sino 50, no tenemos ningún despacho en decirlo”, resaltó Pihen, quien llegó desde Córdoba para reunirse con Seggiaro y “ratificar la lucha de los trabajadores”.

Al mismo tiempo, el dirigente gremial aclaró ante la prensa que desde el SEP “nunca pedimos la cabeza de nadie, de ningún director ni funcionario. La responsabilidad es del Ministerio de Salud, no hay duda de eso. Nosotros nunca dijimos que los directores fueran los responsables”, expresó el dirigente.

Problemas centrales

Ante la asamblea de trabajadores realizada ayer en el hall central del Pasteur, José Pihen hizo hincapié en tres ejes problemáticos que afectan el funcionamiento de la unidad sanitaria.

La falta de personal, la insuficiencia de los insumos necesarios y la precarización laboral, tal es el caso de monotributistas, pasantes o becarios (ver recuadro).

“El director lo que dijo es que con menos de lo que pedimos se atrevería a hacer funcionar el Hospital”, comunicó a sus pares el sindicalista, y agregó: “No es que tengamos un dogma sobre la cantidad de personas que faltan, sino que lo que pedimos es que se cumplan efectivamente los servicios”.

Con respecto a los insumos señaló que es algo “circunstancial”. “Hay semanas donde andamos bien y otras en las que no, pero ha habido momentos críticos el año pasado”, dijo.

Sobre la representación

El líder del SEP también habló ante el personal del Pasteur sobre la representación gremial manifestando respetar la “libertad de adherir a uno u otro espacio”, pero pidió que “no se adjudiquen representaciones que la ley no plantea”.

Sobre monotributistas en la salud pública

“Es un pecado moral”

El referente de los trabajadores de la salud nucleados en el SEP, José Pihen, se mostró preocupado por la condición laboral de los mismos.

“Hay un uso indiscriminado de la forma precaria de contratación de becarios, monotributistas, pasantes, planes. Son un delito grave y moralmente un pecado gravísimo y, lejos de mejorarse, cada vez estamos más inducidos en la precarización”, denunció.

“A 10 años de que se habló por primera vez de este tema, todavía no tenemos las orgánicas para el personal de maestranza, administración y servicio, sin orgánicas no hay cargos ni posibilidad de carrera”, agregó Pihen.