Pocos comerciantes sintieron una baja en sus ventas por el Hot sale

EL DIARIO recorrió comercios de la ciudad que no hicieron ofertas y promociones en la web. La mayoría expresó no tener intenciones de adherir en un futuro

“No sentimos una merma en las ventas los días de Hot sale”, fue la frase que más se escuchó.

EL DIARIO hizo un recorrido por los negocios más tradicionales de la ciudad, quienes dieron cuenta de que los días de promociones y ofertas por Internet, conocidos como “Hot sale”, no afectaron sus ventas.

Solo dos comercios, del rubro indumentaria, expresaron que sí se vieron perjudicados.

Efraín, dueño de la casa de indumentaria Amento, afirmó a este medio que sí notó una baja en las ventas esos días: “Y me parece que se notó más que otros años”.

“De hecho, hoy el mercado por Internet ofrecen muchas opciones que antes no estaban y hoy, ante la situación económica que hay en el país, conviene. Grandes descuentos, con un envío gratis y con posibilidades de cambio a 30 días, no hay mucha competencia leal que uno pueda hacer. La única ventaja de parte nuestra es la parte visual y táctil, que eso no se pierde. Pero es muy difícil competir con tus mismos proveedores, que tienen otros márgenes y aplican ciertas acciones que uno no puede”, expresó.

Otra casa de indumentaria, que prefirió no dar su nombre, también manifestó que sintió una fuerte baja durante el Hot sale.

No afectó las ventas

Por otro lado, rubros como jugueterías, ropa de blanco, perfumerías y bazar, dicen no haber notado cambios en la afluencia de clientes: “Nosotros no notamos que nos afecte. Un poco en los precios de los juegos de sábanas o cubiertos, pero no el Hot sale sino páginas como Mercado Libre, que es todos los días”, afirmó Alejandra de Bazar Ramonda.

“No hubo clientes que vinieran y dijeran lo vimos en el Hot sale más barato, eso no. En ninguno de los dos negocios”, agregó Anahí, del mismo comercio.

Cristina, de La casa del Blanco, tampoco vio ningún cambio durante los días de ofertas en la web.

Coincidente con los últimos negocios mencionados, desde la juguetería “Giro Didáctico” afirmaron: “Vendimos igual que siempre, ni siquiera escuchamos nombrarlo”.

Otra juguetería tradicional de la ciudad, Lapilandia, sostuvo lo mismo: “No notamos merma”, expresó José.

Gonzalo, de la casa de ropa deportiva “Deporte 2000” expresó: “Las ventas están difíciles hace mucho tiempo, pero no noté menos por el Hot sale, no nos complicó para nada”.

La disquería EcoMúsica afirmó que no se vio afectado: “No noté para nada. Venimos con una baja de ventas hace tiempo, pero no es por el Hot sale”, expresó Liliana.

“Acá el movimiento fue el mismo de siempre, no escuchamos nadie que haga referencia al Hot sale”, afirmó María José, de Farmacia Moderna.

En lo que sí coincidieron todos los comerciantes locales consultados, es en afirmar no tener intenciones de adherir al Hot sale en un futuro.