Fábrica Militar - Para Mercado, “Capitani miente” y para Capitani, “Mercado es patotero”

Polémica entre el legislador PRO y el secretario general de ATE

Un proyecto de declaración presentado en la Legislatura generó una discusión entre el secretario general de ATE Villa María, Fernando Mercado, y el legislador del PRO, Darío Capitani

Era un simple proyecto de declaración para manifestar el “beneplácito” por las gestiones que realizan los representantes de los trabajadores en defensa de las fábricas militares de Villa María y Río Tercero. Fue presentado por dos legisladores de Hernando (UPC) y al momento de votarlo, la legisladora radical Verónica Gazzoni (no es autoridad de bloque) dijo que Cambiemos no lo apoyaba.

Eso generó la indignación de dirigentes de ATE, que en la última movilización, cuestionaron duramente a Darío Capitani, legislador villamariense y jefe de la bancada del PRO.

En declaraciones a EL DIARIO, Capitani señaló que él no estuvo presente en la sesión en la que se trató ese proyecto y en un parte de prensa emitido ayer, señaló que con su actividad legislativa, está claro que apoya las gestiones en defensa de la Fábrica Militar.

Y agregó: “(Fernando) Mercado miente descaradamente, no se rechazó iniciativa alguna en defensa de los trabajadores de la Fábrica Militar de nuestra ciudad. Mercado ha movilizado a los trabajadores en una nueva manifestación que no tiene sentido”. Y agrega: “Mercado pretende generar un caos institucional, que va a contramano de la realidad de Fabricaciones”, indicando que el ministro Oscar Aguad “busca desarrollar un plan productivo eficiente que Mercado, parece no estar a la altura de representar”. Y finaliza diciendo: “La permanente actitud patoteril, ya no sorprende, entendiendo que conoce a la perfección nuestra posición, que desde el primer día nos hemos puesto en defensa de resguardar las fuentes laborales,

pero sí, inflexibles ante el sostenimiento de privilegios sindicales de solo un puñado de vivos”.

A su turno, el titular de ATE Villa María, dijo que “nosotros no podemos saber cuándo va Capitani a trabajar, pero tenemos la prueba de que Cambiemos rechazó el proyecto”, dijo, mostrando el diario de sesiones de la Legislatura. “El miente cuando dice que nosotros tenemos intereses políticos, somos un gremio que no está con los gobiernos ni con los patrones y si bien nos reunimos en Buenos Aires con el Frente para la Victoria, también lo hicimos con otros partidos que nos apoyan”, agregó.

Ratificó que “no tendrán más diálogo con Capitani” y agregó que descree de las promesas de Oscar Aguad, quien afirmó que “no habrá despidos”. “Qué nos vienen a decir si en febrero del año pasado despidieron a 144 personas de Fabricaciones”, concluyó Mercado.