Policía de la Caminera denunciado por abuso de autoridad y lesiones (video)

Fernando Encina podría ser separado de la fuerza de seguridad a raíz de un serio incidente registrado el domingo pasado en la ruta 9, entre Villa María y Ballesteros. El denunciante es Héctor Juárez, quien sufrió los maltratos cuando estaba con su familia

Un oficial de la Policía de la Provincia de Córdoba que presta servicios en la Policía Caminera fue denunciado por abuso de autoridad y lesiones a raíz de un violento incidente registrado el último domingo cuando realizaba un control vehicular sobre la ruta nacional 9, entre Villa María y Ballesteros.

Se trata de Fernando Omar Encina (29), quien podría llegar a ser separado de la fuerza si prospera una acción judicial iniciada por el camionero villamariense Héctor Gustavo Juárez (45), quien sufrió maltrato y agresión física luego de cometer una contravención por llevar a un sexto pasajero en su automóvil particular cuando viajaba hacia la pequeña localidad santafesina de Villada, próxima a la ciudad de Firmat.

Con el patrocinio del abogado local Mario Litterini, el transportista será querellante en una causa que ya se tramita en los Tribunales de Bell Ville, mientras que la semana venidera realizará en la ciudad de Córdoba una presentación formal ante el Tribunal de Conducta Policial para solicitar que Encina sea separado de la fuerza.

Un domingo violento

Los graves hechos denunciados por Juárez se produjeron alrededor de las 10.30 del domingo pasado, cuando circulaba a bordo de su automóvil Fiat Siena, de color gris, acompañado por su esposa Liliana, sus padres (radicados en Villada) y sus hijas de 9 y 4 años.

A mitad de camino entre esta ciudad y Ballesteros, el camionero observó que había un control de la Policía Caminera, por lo que unos 200 metros antes se bajó de la ruta e ingresó al campo de una familia que conoce por su actividad como transportista.

En diálogo con EL DIARIO, Juárez reconoció que lo hizo porque llevaba un pasajero más que lo permitido, aunque explicó que sus pequeñas hijas iban sujetadas por el cinturón de seguridad central del asiento trasero.

La maniobra fue advertida por uno de los policías que realizaba el control vehicular, quien rápidamente subió a la camioneta Fiat de la Caminera (móvil 7.580, patente AA 104 QX), activó la sirena y comenzó a perseguir al Siena, al que alcanzó en pocos segundos, ya que Juárez no se dio a la fuga.

Con la situación dominada, el uniformado le reclamó el carné de conductor y la tarjeta verde del rodado. El transportista se equivocó y le entregó otra licencia, tras lo cual Encina comenzó a increparlo: “¿Estás nervioso? ¿Qué ocultás? ¡Seguro que no tenés carné! ¿Qué llevás atrás?, ¿quién va?”, fueron algunas de las incisivas expresiones del policía.

Cuando el padre de Juárez bajó la ventanilla, el efectivo advirtió que en el asiento trasero iban cuatro personas: “Acá está el problema… van seis”. El transportista admitió su contravención y le dijo que hiciera la multa correspondiente.

“Estaba sacado”

Sin embargo, todo se complicó cuando Juárez se bajó del auto y le sacó una foto al móvil policial, que estaba adentro del campo. “Se puso muy nervioso y violento. Estaba realmente sacado. Se me vino encima, me arrojó una piña y me tiró al suelo. Fue allí cuando me rompió toda la camisa”, relató el camionero.

En el forcejeo, a Juárez se le cayó el celular, pero para entonces sus padres, su esposa y sus hijitas habían acudido en su auxilio. La nena de 9 años levantó el teléfono y, rápida de reflejos pese a su corta edad, comenzó a filmar el violento incidente.

En el video, que en los últimos días se viralizó a través de las redes sociales, no sólo se observa la agresiva actitud de Encina, sino que también se escuchan los gritos de las dos criaturas, desesperadas por lo que estaban vivenciando. Incluso, en medio de los empujones, el policía le apretó un brazo a la madre de Juárez y le provocó un hematoma.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que en la sede policial de Ballesteros, adónde Juárez fue trasladado, Encina lo tomó de los cabellos y en tono amenazante le advirtió “me la vas a pagar”.

Momentos después lo colocó contra la pared, lo palpó de armas, lo obligó a sacarse el cinto y lo encerró en un calabozo. Allí permaneció más de una hora y media, hasta que fue liberado.

Ayer, acompañado por la abogada local Florencia Votterio, el transportista se presentó en el Juzgado de Paz de Ballesteros, donde fue sobreseído de los cargos de “conducción peligrosa” y “disturbios en la vía pública” que le achacó Encina en su informe contravencional.

Fernando Encina nació en Bell Ville el 20 de marzo de 1988, pero actualmente está radicado en Villa María. Algunos de sus amigos lo apodan “Lobo” o “Lobito” y, según pudo saberse, a fines de noviembre de 2015 fue demorado en la ciudad de Bell Ville, acusado de violar una orden de restricción que le impedía acercarse a su expareja, con quien tiene dos pequeñas hijas.