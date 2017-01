Por el atuendo de musulmana, la echaron del Banco de Córdoba

El policía que vela por la seguridad en el Banco de Córdoba le pidió a una villamariense que se retirara porque su atuendo iba contra las normas de seguridad. Le pasó lo mismo anteriormente en el Nación

Los hechos, según hizo conocer la protagonista a través de las redes sociales, ocurrieron ayer a la mañana en la sucursal centro del Banco de Córdoba en Villa María.

En la entidad crediticia, Mariana Robiglio tenía que hacer un trámite sencillo, un timbrado, algo que demanda pocos minutos, dado que hay una máquina dentro del Banco donde uno lo puede realizar sin tener que esperar demasiado.

Sin embargo, no pudo concretar su cometido porque algo de su presencia despertó la atención de los policías del lugar: no fue que llevara armas ni que tuviera “actitud sospechosa”. Simplemente, no vestía a la usanza occidental. ¡¡¡Y claro!!! Ella profesa la religión musulmana y se viste en consecuencia, con el velo (hijab) que cubre su cabeza, tal como lo disponen su cultura y religión.

Y lo peor del asunto es que no es la primera vez que le sucede en un banco de Villa María. Así lo expresó ella en su cuenta en las redes sociales: “¿Se acuerdan cuando conté que me pidieron que salga del Banco Nación por mi atuendo? Bueno… recién igual en el Banco Provincia. ¡Divinos los polis!”.

Ese comentario se viralizó ayer e incluso se hicieron eco del tema los medios provinciales digitales y escritos.

Cabe señalar que los bancos tienen medidas de seguridad que impiden que ingresen clientes con la cabeza cubierta. Cabe para quien usa un casco de moto, un gorro o, en este caso, una hijab.

De todas maneras, si Robiglio hace el planteo ante los organismos antidiscriminación como el INADI, seguramente impulsará un debate y una amplitud de criterio para no impedir que una ciudadana deje de hacer sus trámites bancarios sólo por la religión que profesa.