Por el paro de mujeres, se suspendió la sesión

Concejo Deliberante – El bloque oficialista decidió postergar la habitual sesión de los jueves debido al paro de mujeres que se llevará a cabo hoy. La decisión fue tomada por la bancada Villa María para la Victoria-PJ en acuerdo con Compromiso Comunitario de Mónica Lazos.

“No queremos sesionar porque entendemos que tenemos que dar cabida a este día conmemorativo de lucha de mujeres que pasaron por muchas cosas para tener los derechos que hoy tenemos”, explicó la concejala Rosana Suescum (foto).

“Vamos a ir a la marcha y participar de las actividades previstas para la jornada y nuestra propuesta a la minoría fue sesionar el viernes (por mañana) o lunes próximo”, agregó.

“Creemos que esta es la posición que debemos tomar porque es un día muy importante en el que las legislaturas y las legisladoras deben tomar una posición clara frente a las organizaciones, no es un día más. Creemos que debemos plegarnos con una actitud concreta, las mujeres hacen paro y nosotras como legisladoras adherimos a ese paro, no vamos a trabajar, por lo tanto, la sesión no se hace porque no hay quórum para llevarla a cabo”, indicó Suescum, quien aclaró que no se definió cuándo se realizaría la sesión que hoy fue suspendida.

Quieren invisibilizar la medida

“Este es un paro de mujeres, la decisión de no sesionar deja en evidencia la actitud de los hombres que, argumentando apoyar a las mujeres, adoptan estrategias que no tienen que ver con el respaldo y el reconocimiento de los derechos adquiridos”, señaló por su parte la edil Nora Landart, integrante de Juntos por Villa María.

“La manera de apoyarnos es visibilizando que no se puede llevar adelante la tarea legislativa porque las mujeres estamos de paro y en nuestro Concejo somos mayoría. Adoptar la decisión de no sesionar implica invisibilizar la medida de fuerza que llevamos adelante las mujeres”, consideró la edil de la minoría.

“Que nosotras paremos no coloca a los varones en situación de paro, porque es un paro de mujeres, ellos deberían sesionar, si no tienen quórum deberían levantar la sesión o bien pasar a un cuarto intermedio hasta que completen el quórum”, agregó.

“Esto es una clara actitud de invisibilizar la medida de fuerza que hacemos las mujeres y es una oportuniddad que pierden los varones del oficialismo de reivindicar los logros que hemos obtenido las mujeres en la lucha y defensa de los derechos. El suspender la sesión pone en evidencia cuáles son los preceptos que subyacen en el posicionamiento del oficialismo”, remarcó.

“Que haya más mujeres en el Concejo tiene que ver con el trabajo ininterrumpido que llevamos adelante las mujeres que defendimos la paridad de género desde la sanción de la ley provincial, y no con el voluntarismo de los varones de los partidos políticos”, finalizó.