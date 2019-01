Por la inseguridad, pidieron una reunión con el jefe de Policía

Concejo Deliberante – Machicado y Bustamante enviaron una nota a Walter Roldán

Los concejales de Juntos por Villa María aseguraron que les han llegado reclamos de vecinos de varios barrios, entre ellos, Las Acacias, San Nicolás, Nicolás Avellaneda y Felipe Botta

Los concejales del bloque Juntos por Villa María Gisele Machicado y Gustavo Bustamante cursaron ayer una nota al director de la Unidad Regional Departamental General San Martín, Walter Roldán, con el fin de solicitar una reunión para poder dialogar sobre distintos hechos de inseguridad ocurridos en barrios periféricos de Villa María.

“Motiva esta solicitud el pedido constante de vecinos de la ciudad, víctimas del flagelo de la inseguridad”, expresa la misiva enviada a Roldán por los concejales, quienes manifestaron que cuando reciban una respuesta se coordinará un encuentro para la semana próxima.

“Solicitamos una reunión con el jefe de Policía porque la demanda de los vecinos por la inseguridad es mucha, hay muchos que no se sienten escuchados por el municipio e incluso por la Auditoría General después de hacer reclamos”, señaló Bustamante.

“Uno tiene que conocer lo que está pasando fuera de los cuatro bulevares, que no es para nada simpático. Nos han contado situaciones que nos demuestran la impotencia que puede tener un comerciante, cuando alguien ingresa a su negocio y le pide ‘500 gramos de mortadela, 500 gramos de queso y 500 pesos’, es decir que mientras corta el fiambre está viviendo la tensión de un asalto. O bien otro caso en el que el supuesto cliente le dice ‘pensar que vos te levantás todas las mañanas pensando cómo hacer un peso y nosotros pensando en cómo sacártelo’, esas son algunas de las situaciones que nos han contado comerciantes de Villa María”, afirmó.

Bustamante señaló que los reclamos han llegado desde los barrios Nicolás Avellaneda, Las Acacias, Felipe Botta y San Nicolás.

Tierra de nadie

“También estuvimos en Las Acacias con personas que han sido atacadas por sus propios vecinos, que han llegado a vivir desde otras ciudades y países. Estas personas se han reunido por este problema en la Auditoría General, donde se las trató como si estuvieran discriminando a quienes las amenazan y lo que están pidiendo es que las dejen trabajar, que el volumen de la música esté más bajo, que haya un código de convivencia y que no sea tierra de nadie, porque llaman a la Policía y no va”, remarcó.

“También se están dando muchos asaltos y arrebatos, hay zonas en las que después de las 22 no pasa un móvil policial, como el Botta, San Martín, Nicolás Avellaneda, entonces los vecinos buscan ayuda por otro lado y han hablado con nosotros para hacer estos reclamos”, indicó el concejal.

“Hay casos de asaltos menores en los que ya no se hacen las denuncias y no figuran en las estadísticas, pero existen, entonces la seguridad por ahí no está bien coordinada y queremos hablar con la Policía”, finalizó.