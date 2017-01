Por los guardavidas, Gisele Machicado pide respuestas

Entre otros puntos, la edil solicitó saber la condición laboral de los trabajadores y las razones que motivaron la reducción del plantel

La concejal del Frente Cívico, Gisele Machicado, del bloque Juntos por Villa María, presentó ayer un pedido de informe ante la Secretaría de Gobierno y Vinculación Comunitaria a cargo de Rafael Sachetto, para que dé respuestas en relación a las condiciones de trabajo de los guardavidas municipales y los motivos por los que cuatro de ellos fueron despedidos.

Según explicó Machicado, el pedido de informe surgió días después de que la edil se reuniera con Aldo Domínguez, representante en Córdoba de la Federación Argentina de Guardavidas (FAG), “para escuchar los reclamos y necesidades que desde el sector de guardavidas vienen realizando a lo largo de los años”.

“La reunión fue muy rica, se abordaron muchos temas. Domínguez expresó su preocupación por la situación de precarización laboral y de desatención que viven los guardavidas, y que él en su rol de representante de la Federación y como guardavidas viene reclamando desde hace tiempo”, señaló.

“Se habla de precarización porque hace mucho tiempo trabajan para el municipio, algunos amparados por contrato y otros en calidad de facturantes, lo que produce una desvalorización a su función. Domínguez además mostró su disconformidad por las condiciones en las que se trabaja, sin cumplir con la legislación nacional y provincial al no contar con los elementos idóneos que se exigen para el cumplimiento de la función o bien contando con elementos que no están en las debidas condiciones, como por ejemplo carecer de radios de comunicación y base operativa en el lugar, que imposibilitan el ejercicio eficiente de un sistema de prevención y seguridad”, detalló.

“Una de las mayores preocupaciones de Domínguez fueron los cuatro despidos que se produjeron en los últimos días, entre ellos el encargado de los guardavidas, quien venía cumpliendo con esa función desde hace mucho tiempo”, añadió.

“En ese sentido, le transmití la preocupación de Juntos por Villa María con respecto a los despidos y a la situación de trabajo precarizado en la que se encuentran algunos guardavidas y otros empleados municipales, y también el compromiso del bloque de seguir trabajando en el proyecto de ordenanza que presentamos en noviembre pasado que tiene como finalidad modificar el Estatuto del Empleado Municipal para proteger a estos trabajadores que cuando les finalizan el contrato quedan vulnerados sus derechos. En dicho proyecto propusimos otorgarle al personal contratado no permanente una indemnización en caso de finalizarse el contrato o ser despedidos, ese proyecto está latente y cuando comiencen las sesiones ordinarias voy a poner en agenda que sea analizado, para no continuar vulnerando los derechos de los contratados”, aseguró la edil.

“Luego de haber receptado los reclamos por las supuestas infracciones mencionadas por Domínguez, cursé un pedido de informe a Sachetto en el que le comento sobre la reunión y las preocupaciones, para averiguar por estas presuntas irregularidades visualizadas por personas del sector”, afirmó.

“En el pedido le pido que responda sobre cuál ha sido el plantel de guardavidas municipales al inicio de la temporada de verano, y cuál es el actual plantel de guardavidas. Cuáles son sus condiciones laborales, si son facturantes o contratados, porque son dos modos distintos de contratación y la condición cambia. Cuáles han sido las causas que motivaron la desvinculación de estos cuatro guardavidas, porque tal vez sean válidas, pero es bueno conocerlas. También le solicité que informen sobre cuáles son los lugares y horarios afectados para el personal; cuáles son los elementos de seguridad y trabajo con los que cuenta el guardavida en su lugar de trabajo para ver si se ajusta a derecho a la legislación provincial y nacional”, enumeró Machicado.

“Además, quiero saber si se ha procedido a otorgar en temporadas anteriores los correspondientes certificados de servicios laborales, según lo establecido por la Ley provincial 8.939”, agregó.

Sin digesto

“Tras este encuentro con el representante de la FAG comencé a buscar la legislación que regula esta actividad, encontré la legislación nacional y la provincial, pero me fue imposible encontrar normativa local porque no tenemos un digesto organizado de ordenanzas. Tanto que se habla de un Gobierno Abierto y no tenemos un digesto de ordenanzas de acceso rápido”, se quejó la edil.

“El año pasado se hizo una conferencia de prensa para anunciar que en la página web del Concejo iba a estar el digesto, hasta la fecha no se hizo, las que están digitalizadas se pueden buscar por número y no por tema, entonces si uno no sabe el número, no la encuentra. Así como está resulta un trabajo tedioso buscar ordenanzas”, afirmó.

“Después de buscar más de 12 días ordenanza por ordenanza, desde la Asesoría Letrada –a quien le agradezco la predisposición- me informaron que no existe normativa local que reglamente esta actividad. Seguiré trabajando para lograr que exista una ordenanza que contemple los derechos y obligaciones de los guardavidas, porque creo que es un tema pendiente en lo legislativo”, consideró Machicado.