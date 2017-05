Por los héroes de Malvinas elevaron una plegaria al cielo

La ceremonia religiosa coincidió con el 35º aniversario del hundimiento del buque ARA General Belgrano, en el que se produjeron 323 bajas (la mayor cantidad registrada durante todo el conflicto bélico), incluida la del suboficial villamariense Norberto Delfino Güizzo

A través de una ceremonia religiosa celebrada ayer en la Catedral, excombatientes y familiares evocaron las figuras de los fallecidos oriundos de Villa María y la región durante el conflicto bélico que tuvo su desarrollo en 1982.

Vale destacar que durante la misa se recordó al cabo principal Norberto Delfino Güizzo, al cabo Roberto Adrián Busto y a los veteranos Walter Ballses, Marcelo Duzevich, Daniel Ferreyra, Daniel Reyna, Enrique Hoch y Sergio Alzugaray. También se incluyó de manera especial a Adelma “Coty” Ludueña, la madrina del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Villa María.

Resulta importante consignar que la fecha elegida para la misa en honor a los caídos, coincidió con el 35º aniversario del hundimiento del buque ARA General Belgrano.

“Nosotros, como otros excombatientes fallecidos que pertenecen al Ejército, no tenemos un lugar adonde llevar una flor. Mi viejo quedó en el mar, ahí, dentro del buque, por eso siempre para esta fecha proponemos una misa”, apuntó Mauricio Güizzo.

“Siento tristeza por haber perdido a mi padre, me cuesta no tenerlo hoy como referente, como consejero y compañero, me falta su presencia y aliento. Yo tenía 4 años y medio cuando murió, pero, bueno, crecimos junto a familiares que nos ayudaron mucho para superar lo que sucedió”, destacó el consultado por EL DIARIO.

“Hoy es un día triste porque hace 35 años mi papá falleció, pero también siento orgullo porque creo que dio su vida por cuidarnos a todos nosotros”, remarcó el hijo del reconocido veterano de guerra villamariense.

Cabe rememorar que el hundimiento del Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982, aproximadamente a las 16, fuera de la zona de exclusión establecida por Gran Bretaña desde el inicio de la guerra por las Islas Malvinas.

La nave fue atacada por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror y en su casco impactaron dos torpedos que provocaron su hundimiento en menos de una hora y ocasionaron la muerte de 323 tripulantes, casi la mitad de los caídos argentinos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, que se cobró la vida de 649 combatientes argentinos.

“Mucha gente no le da importancia al 2 de mayo, pero fue un momento importante de la guerra, un punto de inflexión. Margaret Thatcher, a pesar de que el buque estaba fuera de la zona de exclusión, hizo hundir al Belgrano debido a que estaba perdiendo popularidad en su país y necesitaba justificar el conflicto que estaba liderando”, opinó Mauricio.

“Ellos sabían que el submarino los estaba siguiendo, por eso los marinos argentinos estaban en posición de guerra. Que mi padre cayera fue una cuestión del destino, ya que él no estaba designado a ese barco (remplazo a un suboficial que se enfermó) y tampoco le tocaba la guardia en el momento del impacto (cambió su turno con otro compañero)”, comentó Güizzo.

“De todos estos detalles me enteré unos seis años atrás gracias a un excombatiente que estuvo en el buque y me contactó a través de Facebook. El me contó como fueron los últimos minutos de mi viejo, algo que me ayudó a cerrar un poco esta historia. Tengo una mezcla de muchas sensaciones, pero orgullo y tristeza son las que más se destacan”, concluyó.

El reporteado también destacó todas las acciones que se vienen llevando desde el municipio en homenaje a quienes participaron del conflicto bélico que tuvo como escenario las islas del Atlántico Sur.

“Hace unos días descubrieron una placa en la Escuela del Trabajo, la institución donde mi viejo hizo el secundario. Yo llevé a mi hija y, sinceramente, además de sentirnos orgullosos, vivimos una gran emoción”, consideró para cerrar.

Militares también rindieron honor a los caídos

Con varios homenajes, se recordó el 35° aniversario del hundimiento del Belgrano.

El acto central en homenaje a los 323 tripulantes que murieron con el hundimiento del crucero de guerra se realizó en Puerto Belgrano, mientras que en el edificio Libertad, sede del Estado Mayor de la Armada, se los recordó en otro acto.

El ministro de Defensa, Julio Martínez, reivindicó como una “cuestión de Estado” la “irrenunciable vocación del reclamo argentino por la soberanía de nuestras Islas Malvinas”, durante la ceremonia que tuvo lugar en la base naval cercana a Punta Alta.

Martínez dijo también que aquellos soldados “que dieron lo más preciado, sus propias vidas, por la Patria; los actos de arrojo, la solidaridad en los momentos difíciles y la unión que tuvieron, tienen que servirnos como ejemplo para nosotros y para las generaciones que vienen”.

El director de Personal Naval de la Armada, vicealmirante Pedro Galardi, rindió homenaje a los caídos durante la Guerra de las Malvinas sosteniendo: “Seguimos los pasos de nuestros predecesores, dispuestos a demostrar que estamos listos para seguir su ejemplo cuando la Patria lo requiera”.

Galardi lo expresó en la plaza de armas del edificio Libertad, tras recordar y homenajear a “todos los que lucharon por la recuperación de nuestras islas irredentas y sus espacios marítimos” y “con objetivos irrenunciables y permanentes de nuestra Nación hasta que vuelva a flamear en ellas nuestro pabellón nacional”.