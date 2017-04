Por los sin voz

El próximo domingo, desde las 16, en el Escenario Rubén Vanzetti, habrá un evento de fitness a beneficio de los perros de la calle y proteccionistas de la ciudad. Dos organizaciones y un gimnasio se unen por un bien común

El gimnasio Pura Energía fitness & bienestar, a cargo de Florencia Calvo-Parra, junto con Rotaract Villa María, se unieron para organizar una tarde de entrenamiento y disfrute, con el objetivo final de ayudar a perros de la calle y proteccionistas de nuestra ciudad.

Tres de sus organizadoras contaron cómo surgió la idea y dieron detalles del evento. Virginia Pigni, Florencia Calvo Parra y Katy Maidana, representan a Rotaract, el Gimnasio Pura energía y a las proteccionistas, respectivamente.

“Es el tercer evento que organizamos con el Rotaract, mi gimnasio junto con ellos y siempre tratamos de hacer todo lo referido a actividad física en beneficio de algo. Este año surgió la idea de organizar este evento en favor de los perros de la calle. Rotaract nunca dudó y empezamos a hablar con un grupo de proteccionistas que trabajan unidas en nuestra ciudad y les comentamos la idea. El objetivo es ayudarlas, es un grupo bastante grande que ayudan mucho a los perros callejeros y realmente se ponen la camiseta en ayudar”, contó Calvo-Parra en diálogo con “Entre perros y gatos”.

“Creemos que la sociedad hoy en día está más movilizada y consciente con este tema, por eso queremos aprovecharlo”, agregó.

A cambio de las clases al aire libre, se solicita que los que se acerquen lleven alimento balanceado de mediana calidad y medicamentos: “No importa el tamaño ni la cantidad, todo suma y es necesario. Ivomec, para curar sarna, Ivermectina inyectable, cefalexina, dexametasona, antiparasitarios en gotas y pastillas, jeringas, agujas y pipetas para cachorros y adultos”.

“También contaremos con la presencia del adiestrador Germán Quiroga, quien brindará una clase con un costo de $200 y todo lo recaudado será destinado a las proteccionistas. Quienes quieran anotarse pueden hacerlo al 0353-154240801”, contó Virginia Pigni. El único requisito es llevar a tu perro, con correa.

Las personas de la protectora de animales también estarán anotando a todos los que quieran ser socios y aportar su granito de arena. Además, habrá perros en adopción para el que quiera llevarse un cachorro o un adulto a su casa: “Este año se está construyendo un refugio nuevo, por lo que cualquier elemento de construcción también sirve como donación”.

Principales necesidades

Katy Maidana, una de las proteccionistas que participará del evento, remarcó que están muy agradecidas por la convocatoria: “Que nos ayuden es muy importante para nosotras, porque tenemos muchas cuentas abiertas en veterinarias, gastos por distintos casos, el proyecto del refugio nuevo que se abrió”.

“Por ejemplo, hace unos días encontré a una perra en celo, la llevé al veterinario y son 1.200 pesos, después encontrás perros heridos o con moquillo y a todos hay que tratarlos y eso nos cuesta dinero que ponemos de nuestro bolsillo”, señaló.

“También tenemos muchos animales que alimentar. Yo tengo siete en mi casa, pero alimento a casi el doble que está en la calle. Están todos castrados y controlados, pero no tienen hogar. Hemos ubicado muchísimos diariamente, no tenemos un control ni los contamos, pero es día a día. Empecé a los 15 años y no había concientización, ahora sí veo que la gente se compromete”, agregó.

Todas las chicas tienen casos y casos muy importantes, con perros que necesitan muchos cuidados: “A una perra le tuvimos que hacer sesiones de quimioterapia”.

Las proteccionistas que participan en el evento son Lu Filippa, Norma Cusmano (juntas conforman Corazón Pandillero), Agostina Brion, Juli Costabella, Mara Miranda, Ceci Bessone, Yani Fernández, Tati Frossasco, Carol Troncozo, Natalia Guillermón, Analía Serra Alicio (de Hocicos Mimosos).

“Lo que se necesitan también son voluntarios. Un ratito a ayudar a dar de comer, a cuidar. Hay muchos que quieren ayudar, pero no saben cómo o adónde ir, por eso esta es una buena oportunidad para que se acerquen”, expresó Maidana.

Una necesidad principal también es la oferta de hogares provisorios: “Es resatisfactorio ayudar, aunque sea en lo más mínimo. La tenencia responsable también es muy importante, por eso para el Día del Animal habrá charlas en distintas escuelas para concientizar”.

Además de entrenar y pasarla lindo la gente puede ir con su mate, ver, ayudar: “A las 4 de la tarde comenzamos el Ubound que es el minitrampolín, que solamente lo van a practicar los que lo hacen en el gimnasio por una cuestión de seguridad, es una demostración de la clase. Después el profe Lucho va a dar Zumba y ahí sí se pueden sumar todas las personas que quieran, y luego voy a dar la clase de fight do. Es una actividad exigente y aeróbica, pero voy a hacer una clase sencilla para que todos lo puedan hacer, hasta los mismos niños. El año pasado había chicas de jean haciendo gimnasia en la costanera”. Finalizada las clases se hará el sorteo entre todos los presentes.

“No se pueden perder de una tarde increíble disfrutando, aprendiendo y ayudando. Tenemos fe de que se va a juntar muchísimo”, finalizaron.

Habrá sorteos

A cada persona presente se le va a entregar un número para que puedan participar de un sorteo al final del evento. También se estarán vendiendo bonos contribución a $20 o dos por $30, que también participarán de los sorteos y todo lo recaudado será donado a las proteccionistas, quienes estarán vendiendo tortas en el lugar, sahumerios, equipos de mate, adornos para el hogar y Rotaract se encarga de la organización y la logística del evento.