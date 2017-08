Uthgra - Eligen autoridades el 7 de septiembre

Por primera vez se presentan dos listas en el gremio gastronómico

Fernando Gómez, el actual secretario general de Uthgra Villa María, encabeza la Lista Celeste. El secretario gremial de la actual conducción, Oscar Fattore, se postula para el mismo cargo por la Lista Verde

La puja electoral con dos listas de candidatos que aspiran a conducir el sindicato de gastronómicos en Villa María es un hecho inédito en la historia de la seccional, dado que hasta el momento la conducción surgió a partir de una lista de consenso.

Para el 7 de septiembre, fecha en la que se eligen las autoridades de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), los más de 700 afiliados de la región (desde Oliva a Marcos Juárez por ruta 9 y hasta Laboulaye por ruta 4), podrán optar por la nómina que encabeza el actual secretario general del gremio, Fernando Gómez, o por la liderada por Oscar Fattore.

El ahora opositor es el actual secretario gremial del sindicato que conduce Gómez.

Esta situación motivó que el titular de Uthgra Villa María no ocultara su enojo: “Yo creí que trataba con hombres y me confundí”, empezó diciendo el dirigente a EL DIARIO.

Entiende que no formalizaron la nómina “de frente”, sino que lo hicieron “a traición”.

“Se jugaron a armar todo a mis espaldas con el objetivo de que yo no me enterara y llegar así al día de cierre de listas sin poder armar la nómina”, dijo. “Yo no estoy en contra de que haya oposición, estamos en democracia y no soy dueño del gremio. Pero hubieran ido de frente, me hubieran dicho a mí por qué no quieren que siga, pero no, especularon con hacer todo en secreto”, planteó.

Dijo que al enterarse de la participación de la Lista Verde integrada por miembros de la actual conducción, decidió viajar a Buenos Aires para plantear a las autoridades del gremio a nivel nacional la compleja situación que se presentaba en Villa María.

“Allí nos dieron su total apoyo. Faltaban solo 15 días para el cierre de listas, pero nos alentaron a que nos presentáramos. En ese poco tiempo, conseguimos los avales y acá estamos, recorriendo la seccional para dar a conocer nuestras propuestas a los compañeros”, señaló Gómez.

Propuestas

Al ser consultado sobre las propuestas que impulsa para el nuevo período, quien es secretario general de Uthgra desde hace una década dijo que a él no le hace falta prometer nada, porque lo conocen. “Yo les pido que apelen a la memoria y recuerden las mejoras que hubo en el gremio desde 2007, cuando asumí”, señaló.

Asegura que seguirá “defendiendo a los trabajadores, insistiendo para que los empleadores no se hagan los distraídos y blanqueen a su gente y les paguen los aumentos como corresponde”.

En lo que hace a obras, dijo que cuenta con el apoyo de Luis Barrionuevo, secretario general del gremio a nivel nacional, que se traduce no solo en el acompañamiento en este proceso electoral, sino en el aporte concreto para mejorar las instalaciones. “Aspiramos a construir una nueva sede, sobre el mismo lugar donde estamos ahora, pero totalmente renovada para tener instalaciones amplias para el funcionamiento de la obra social y del gremio; a lo que sumaremos salones de capacitación y policonsultorios para que puedan asistir nuestros afiliados”, concluyó.