“Por un mundo más justo e igualitario”

Anoche en el Teatrino del Subnivel – La cantante española Amparo Sánchez cerró el “Pantallazo Audiovisual”

Luego del grupo La Cantarola, la artista brindó un show en el marco del “8M”

Luego de una semana de proyecciones y manifestaciones artísticas en los barrios de la ciudad, anoche finalizó el “Pantallazo Audiovisual” en el Teatrino del Subnivel.

La propuesta, organizada por el Espacio INCAA y el municipio local en el marco del Día de la Mujer, se coronó con la participación del grupo vocal femenino La Cantarola de nuestra ciudad y la cantante española Amparo Sánchez.

En su segunda visita a Villa María, la artista ibérica repasó obras de su recordado proyecto Amparanoia, de su etapa solista y también socializó parte de su reciente espectáculo titulado “Hermanas”, que congenió con la poetisa brasileña María Rezende, presente en el escenario.

En diálogo con EL DIARIO, Amparo reflexionó sobre el momento histórico al cual arribaron a estas latitudes, en el marco del “8M”.

“Estuvimos ayer (por el jueves) en la marcha en Córdoba y fue alucinante -comentó. Me invitaron a cantar pero decidí hacer paro. Estaba muy comprometida con la causa para decir que, una vez, un día al año, quería estar del otro lado, del lado de los manifestantes. Luego, por supuesto, hemos visto el movimiento generado a nivel mundial. Es importante que mujeres y hombres se unan para lograr un mundo más justo e igualitario y que cese la violencia a la mujer en todas sus formas”.

Más tarde dirá que una forma de esa violencia ejercida es que “el aborto sea ilegal, que tenga pena de cárcel y que la mujer pueda morir”.

“El aborto debe ser legal y gratuito. Como se cantaba en la marcha: ‘Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir’. Ninguna mujer quiere abortar, no es algo agradable. Pero sí es cierto que tenemos que ser las dueñas de nuestro cuerpo y de nuestra vida y estar cubiertas por el Estado. Mueren muchas mujeres por hacerse el aborto clandestinamente.

-¿Qué te parecieron las declaraciones a la prensa de Bebe (la artista española había dicho que “muchas feministas se están volviendo violentas”)?

-Yo me quedé impactada. Jamás pensé que ella, a quien conozco personalmente, iba a hacer ese tipo de declaraciones. Siendo autora de una canción hermosa sobre lo que significa el maltrato hacia la mujer (“Malo”), me da tristeza que esté tan confundida sobre lo que implica ser feminista.

-¿Qué recordás de tu anterior visita en 2015?

– La presentación que hice de mi libro (“La niña y el lobo”), en un barrio (en el Roque Sáenz Peña), fue uno de los días más bonitos y emocionantes de mi vida. Lloré de pura emoción. Me habían recibido con dibujos, con todo. Además, yo hablaba de violencia machista dándome cuenta de sabían bien de qué estaba hablándoles. Recuerdo los testimonios de una chica trans (Vanesa Cufré), que me conmovió con su historia de vida y la de un niño pequeño que me contó que en su casa veía el maltrato hacia la mujer y que sabía que eso estaba muy mal.