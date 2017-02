Por una auditoría y un defensor

Un excandidato a intendente exige que se cumpla con lo establecido en la Carta Orgánica Municipal respecto a que se informe sobre las cuentas públicas y se cree el cargo de defensor del Pueblo

“Fui candidato a intendente y asisto a las sesiones del Concejo Deliberante. A veces puedo aportar algo, pero desde el comienzo nos dispusimos trabajar en conjunto, lo que no sucede. Estoy pidiendo que se conozcan los números de las cuentas municipales y se nombre un defensor del Pueblo, tal como lo establece la Carta Orgánica Municipal de 1995, he presentado notas, pero no tengo respuestas desde el Ejecutivo ni de los ediles”. Así se presentó Oscar Novaira, aspirante a la Intendencia en 2015, por Proyecto Hernando.

El expostulante apuntó “a un año de gestión, no se conoce ningún número ni cuentas del municipio, no se conoce un balance de la Fiesta Nacional del Maní, para lo que se creó un ente. Estos gastos e inversiones deben ser transparentes, la sociedad debe conocerlos, los contribuyentes deben saber si se paga tanto por un artista, no porque no corresponda, sino por derecho y porque también la Carta Magna de la ciudad así lo dice”.

En el mismo sentido, sostuvo que ha solicitado por nota (en mesa de Entrada) y verbalmente en el Ejecutivo y en el Deliberante. “Debemos insistir como ciudadanía para que se realice una auditoría en el municipio que disipe dudas sobre las arcas de la comuna, que las cuentas sean verdaderamente públicas, y que se cree el cargo de defensor del Pueblo, de elección directa y reglamentación a cargo del Deliberante. Es más, en la última oportunidad sugerí que quien resulte electo podría desempeñarse ad honórem, y consta en actas 38 y 39 (del CD)”, abonó Novaira.

En este punto, el hombre señaló que el responsable de la Defensoría “además de un control de los deberes de los funcionarios, lo que podría aportar es en representar a quienes menos recursos tienen, porque muchas veces son quienes más lo necesitarían, tanto para reclamar como para mediar por ellos, que a veces no se animan. El defensor estaría para mediar, para conciliar y no judicializar. Incluso ayudaría a descomprimir en los reclamos de los vecinos al municipio”.

Representación

Novaira aseguró que asiste periódicamente a las sesiones del legislativo municipal, “para conocer cómo estamos y hacer algún aporte. A veces escuchan, pero es hasta incómodo porque los concejales trabajan (sentados) alrededor de una mesa oval…”.

“Yo siempre participé en las instituciones de la localidad, pero nunca en cuestiones de política partidaria. Hasta que en los comicios municipales pasados (2015), comencé a reunirme con algunas fuerzas, los que me rechazaron, y entonces empecé a reunirme con algunos que pensaban que algo debíamos hacer para evitar que nuestra ciudad siga un rumbo bastante incierto…”. Así narró Novaira esta nueva etapa que ha iniciado y que asegura, no abandonará: “No voy a descansar hasta que se cumpla con la Carta Orgánica, que tengamos cuentas claras, públicas, y un defensor del Pueblo. Si no hay respuestas deberé acudir al defensor del Pueblo de la provincia, veremos. No digo tener toda la razón, pero al menos debemos escucharnos entre los hernandenses”.

Vale mencionar que la fuerza a la que se refiere y por la que se presentó como candidato a intendente, fue Proyecto Hernando. “No preguntamos de dónde venía sino hacia dónde queremos ir. Logramos alrededor de un 7% del electorado, el PRO alcanzó un 13% y el resto se dividió entre el radicalismo (que le dio la victoria al actual mandatario, Gustavo Bottasso) y el justicialismo. Esas dos fuerza se repartieron las siete bancas del Concejo Deliberante (cuatro y tres), dejando a un 20% del electorado sin representatividad legislativa”, marcó Novaira.

Preocupaciones

“No pido nada fuera de la Carta Orgánica, pero estoy seguro de que los pueblos debemos crecer y debemos cambiar para ello. La mayoría de los jóvenes de Hernando no vuelven, cuando muchos se convierten en profesionales que se radican en otras partes del país. Nuestro Hospital tiene una planta de 65 trabajadores, pero no tenemos servicio de parto ni cirugía y para esos casos hay que realizar traslados en ambulancia de la Cooperativa de Electricidad, que gracias a Dios tiene (servicios sociales para todos los usuarios) y llevar al paciente hasta Villa María, por ejemplo, (distante 65 kilómetros)”, expresó el excandidato.

Por último, explicó que “lo que sabemos, en general, es que para este año el municipio tiene un presupuesto de 140 millones de pesos, casi 389 mil pesos por día, por lo que creo que se podrían hacer muchas cosas”.

Ballesteros – Aclarando que será en marzo

Los organizadores del Segundo motoencuentro solicitaron aclarar que el mismo se llevará a cabo el 10, 11 y 12 de marzo y no desde el próximo viernes, como de manera errónea publicamos ayer. Solicitamos las disculpas del caso y estaremos dando a conocer las novedades al respecto.