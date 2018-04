Porno en Villa Nueva: habla la protagonista

Ayer se filmó “Córdoba Triple X” – La actriz argentina Milena Hot encabezó la película dirigida por un villamariense

El rodaje a cargo de Daniel Cornaglia se realizó en el Motel Ruta 4 de la vecina ciudad

Ayer a la tarde se filmó la película pornográfica “Córdoba Triple X” en las instalaciones del Motel Ruta 4 de Villa Nueva, ambientado especialmente para el rodaje.

Como habíamos anticipado días atrás en estas páginas, el filme fue dirigido por el director villamariense Daniel Cornaglia junto al también productor Rubén Danilo de Imagin VIP y contó con la participación de la destacada actriz bonaerense Milena Hot, los cordobeses Hulk Rodríguez y Sergio Santini (quien ya ha actuado anteriormente con la actriz) y el venezolano Fabián Norte.

Se registraron cerca de 50 escenas (individuales y una final en conjunto), para luego compilar un audiovisual de 90 minutos aproximadamente que será estrenado en el próximo Festival Internacional de Cine Erótico de Buenos Aires (Ficeba) y vendido luego al exterior.

No sólo se trató del primer proyecto de cine condicionado en realizarse en estas latitudes, sino del primero en el mundo -creen los responsables- en ser rodado únicamente con celulares de alta definición.

“Las mujeres son las que más preguntan por sexo”

Previo a la filmación, Milena y Danilo (quienes son pareja desde hace varios años) charlaron con EL DIARIO acerca de esta particular industria y acerca de la liberación del sexo en la sociedad.

-¿Cómo es tenido en cuenta el porno argentino en el mundo?

(Milena) -Soy una excepción. No hay muchas actrices y menos actores, porque antes el porno nacional estaba bastardeado. Había sólo un director (Víctor Maytland) que no dejaba que se destacaran las protagonistas de sus películas, además de que hacía porno comedia.

(Rubén) -Ella ya hizo 300 películas más escenas individuales que nos compran desde Ucrania, México, Colombia, y la conocen en Corea y Japón, donde la quieren porque tiene una mezcla de española y latina. Pasa que ella hizo su carrera afuera.

-¿Cuándo comenzaste?

(Milena) -A los 18. De muy chica sabía que quería ser actriz porno, veía revistas y todo. Además quería bailar en cabarets y llegar a ser conejita de Playboy (llegó a ser Miss Playboy Venezuela). Primero empecé a bailar en el boliche donde Rubén era el dueño. Tenía 15, pero él no sabía. Más tarde me vieron en un show y me contrataron de Estados Unidos y luego fui a España, donde viví varios años. Llegué a trabajar con grandes del género como Nacho Vidal y Rocco Siffredi.

(Rubén) -La primera prueba en Estados Unidos fue muy brava. Le hacían repetir las escenas muchas veces, por la cámara, por la luz, por lo que sea. Hasta que le dije al empresario que nos contrató: “Tomá la plata que nos vamos”. Entonces salió el director aplaudiendo. Nos dijo: “Estábamos probando la resistencia de ella y a vos si la cuidabas o no”.

-¿Qué piensan del porno feminista?

(Milena) -Recién me entero de que eso existe. ¿Cómo se filmaría? Hay gente que dice que se cosifica desde el momento en que el hombre penetra a la mujer porque el hombre es el patriarca. Además, me pude hacer respetar dentro de una industria que era sólo de hombres.

(Rubén) -Tengo un respeto muy grande por la mujer. No permito escenas de violación ni brutalidades y niego que no se use el preservativo. Y mirá que perdemos mercado por eso, porque se pide y se paga más si no se usa.

(Milena) -Hay que usarlo por el efecto ventana de las enfermedades de transmisión sexual. Eso hay que tenerlo en cuenta socialmente porque hoy en día hay mucha promiscuidad y un alto índice de sífilis en los hospitales. Los chicos no se cuidan y nadie les enseña educación sexual.

-¿Quedó caduco el tabú sobre el sexo?

(Milena) -Cada vez es más normal hablar de sexo. Hace unos ocho años que la mujer empezó a evolucionar sobre ello y el hombre involucionó, porque a veces se pone estúpido. La mujer habla de fútbol, toma como el hombre y el touch and go también lo practica. La mujer es la que más pregunta sobre sexo cuando me cruzan por ahí.

(Rubén) -Ella hace shows de sexo en vivo y las que más disfrutan son las mujeres. Preguntan cómo hacerlo con sus parejas, cómo son los actores porno.

-¿Hay placer al hacer una película?

(Milena) -Te diría que no, porque es un trabajo. Si me relajo, gozo, pero estamos haciendo lío. Por supuesto que hay que ayudar a que el actor o los actores lleguen a la erección, pero también que los que están detrás de escena puedan trabajar bien y que todo se vea correctamente.

VM Erótica. “Le presenté a (el intendente) Martín Gill el proyecto de Villa María Erótica, pero terminaron haciendo cualquier cosa. Les faltaron contenidos y eventos del género”, dijo Danilo.

Familiar. “El porno ha cambiado. Este fin de semana vamos a ir al cumple de 15 de la hija de un fanático nuestro de Villa María y una seguidora nos pidió que fuéramos a conocer a su nietita. Es más familiar”, contó Milena.