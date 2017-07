“Hay potencial técnico, musical y humano”

El destacado músico participó el viernes pasado como invitado especial en el concierto de la Orquesta Sinfónica local dedicado a Mozart

Como estaba previsto, el viernes por la noche se llevó a cabo la segunda presentación oficial del año de la Orquesta Sinfónica de Villa María.

Luego de recibir la visita del maestro invitado, el alemán Markus Mauderer, en abril, el elenco instrumental dirigido por Luis Nani plasmó una velada dedicada a Wolfgang Amadeus Mozart en el auditorio de Campus de la UNVM.

El programa comprendió la interpretación de la obertura de “El rapto en el serrallo” de Mozart, “Strassburg” (Concierto N° 3 para Violín y Orquesta en sol mayor) de Mozart, la Sinfonía N° 40 en sol menor de Mozart y la Primera Suite para Banda militar en mi bemol de Gustav Holst.

Esta vez, como invitado especial se sumó al violinista solista Miguel Buchhalter, un destacado músico bonaerense radicado en Salta, donde integra desde hace nueve años la Orquesta Sinfónica de la provincia norteña.

Consultado por EL DIARIO sobre su reciente actuación, Buchhalter indicó que fue “una excelente experiencia encontrarse con una orquesta de carácter universitario y poder hacer un repertorio clásico tan difícil”. “Los he visto trabajar tanto al maestro (Nani) como a los músicos con mucho entusiasmo. Solamente les acerqué algunas sugerencias técnicas para lograr obtener mejores resultados sobre lo que se estaba haciendo. Lo demás fue trabajo de ellos”.

“Primera vez en público”

Tiempo antes de arribar a nuestra ciudad, Miguel no sabía que Villa María tenía una Orquesta Sinfónica y ni siquiera tenía en cuenta que aquí había una universidad. “Ahora tengo 57 años y cuando tenía 20 vine a tocar aquí con la Orquesta Nacional Juan de Dios Filiberto. No me preguntes a qué lugar y a dónde paramos. Pero, 37 años después, te imaginarás que la he encontrado muy diferente. El trato que he tenido en esta ciudad ha sido muy agradable y me encantaría volver pronto”, acotó.

Su llegada a estas latitudes corresponde a un llamado del prestigioso maestro y compositor cordobés Vicente Moncho, que tiene como amigos en común a Miguel y a Nani. “El me llamó para contarme que en una orquesta villamariense necesitaban refuerzos. Entonces me puse en contacto con Luis y le recomendé a distintos alumnos míos de Santiago del Estero que incluso actuaron el viernes y en la presentación anterior”.

–¿Cómo resultó la elección del repertorio? ¿Fue una decisión consensuada?

-Dos meses atrás empezamos a armarlo. Yo había propuesto hacer el Concierto Nº 5 de Mozart y Luis me hizo la contrapropuesta del Nº 3 porque creía que era más accesible para su interpretación y correspondía a las exigencias del grupo; al final, tenía razón.

–¿Hacía mucho que no lo ejecutaba en vivo?

-A ese concierto en particular lo he estudiado y abordado muchas veces, pero esta fue la primera vez que lo toqué en vivo ante un público. Y fue una satisfacción doble porque a último momento se sumó mi hijo, Martín, un gran violinista, que recién llegaba de España.

–¿Cómo podría evaluar a este cuerpo orquestal en formación?

-Tiene un gran potencial técnico, musical y humano. Sé que individualmente cada uno puede dar más y que grupalmente hay un buen ambiente. Pero eso también depende del director, de cómo lleve la convivencia, que no afecte el desgaste de los años y que sea bien tratado por las autoridades.

Próximas actuaciones

La Sinfónica se presentará en el Congreso de Música Popular de la UNVM (en agosto) en la semana de cumpleaños de Villa María, en un concierto con el director invitado Mark Whitlock de Estados Unidos (el 21 de octubre) y en un concierto de Navidad, a principios de diciembre, con el Coro de Niños de la UNVM.