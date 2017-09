Estacionamiento medido - Interrogantes de la tribuno de Cuentas, Patricia Gómez

Preguntan sobre dos playas

La vocal del Tribunal de Cuentas planteó sus dudas sobre por qué se explota la calle de tierra abierta a un costado de las vías sobre calle Entre Ríos

La tribuno de Cuentas, Patricia Gómez, busca saber la situación jurídica que envuelve a dos playas de estacionamiento ubicadas en inmediaciones de las vías del ferrocarril y calle Entre Ríos, para constatar si Federación Mercantil (FM), quien tiene la concesión del estacionamiento medido, explota o no esos lugares y si puede hacerlo.

Primero, la funcionaria pidió diversa documentación sobre el estacionamiento emplazado dentro del predio comprendido entre calles Entre Ríos y Corrientes -sobre Yrigoyen-. Desde la Federación respondieron que allí no hay parquímetro y que no se utiliza en ese lugar la tarjeta de estacionamiento tarifado que se usa en el resto del área en que está el servicio en Villa María. La institución añadió que la playa se encuentra regulada por la ordenanza 4.824/01 y el decreto 2.103/08.

Gómez dijo a EL DIARIO que más allá de esta legislación, “en 2004 hubo una reformulación de los términos del primer contrato de estacionamiento medido donde se dejó sin efecto la entrada en vigencia del mismo y se suspendieron los derechos y obligaciones de algunas cláusulas, entre los derechos que se suspendieron es la explotación de esta playa”.

“Este derecho de FM iba a surgir nuevamente cuando se autorizara la entrada en vigencia del estacionamiento. Como contraprestación para la explotación de la misma, que debía tener ciertos requisitos como características del suelo y la estructura, que a simple vista no se cumplen, tenían la obligación de hacer un puente aéreo para unirla con la vereda de avenida Yrigoyen, el que no existe”, aseguró la tribuno.

La integrante del PRO indicó que la FM “se rige por la norma en cuanto a sus derechos, pero no cumplieron con la obligación”.

Tras la respuesta de la entidad, Gómez volvió a presentar otra nota a la Federación en la que pide que se le confirme si la plata es explotada por la institución. También solicitó que se le brinde la autorización correspondiente para la colocación de un parquímetro y estacionamiento medido detrás de esta playa de avenida Yrigoyen, cuyo acceso se encuentra por calle Entre Ríos inmediatamente al lado de las vías.

“Todavía no me respondieron y no surge de las ampliaciones del estacionamiento esa posibilidad. Estoy pidiendo documentación para constatarlo”, explicó la revisora de Cuentas.