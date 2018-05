Premiado en el Senado por impulsar el “desarrollo productivo regional”

UCACHA – Mauricio Vázquez, de la empresa Savaz, fue valorado por recuperar una usina láctea

Mauricio Savaz es de Ucacha. En la misma semana que defendió su tesis final de grado en la carrera de Ingeniería en Alimentos fue distinguido con la mención especial del Senado de la Nación como joven empresario

Por iniciativa del Centro Comercial e Industrial de Ucacha, el nombre de Mauricio Vázquez (36) fue impulsado para participar del encuentro organizado por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que cada año distingue a los jóvenes empresarios que promueven la capacidad competitiva, la innovación, la creación de riqueza y el fomento del empleo.

Los premios se entregan en el Senado de la Nación, dado que cuentan con el apoyo de la comisión de Economías Regionales, Economía Social y Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Senado, presidida por la senadora Cristina Fiore.

En ese encuentro, realizado el martes 22 de mayo en la Cámara Alta, Mauricio Javier Vazquez, de Savaz SRL, recibió la mención de honor por su aporte “al desarrollo productivo regional”, dado que con la empresa familiar retomaron una fábrica de quesos que había cerrado, recontrataron al personal y comenzaron a generar alianzas estratégicas con grandes empresas lácteas, abocándose a la producción del queso azul.

Hoy, están terminando una planta nueva en el Parque Industrial de Ucacha, con capacidad para procesar 100 mil litros.

En diálogo con EL DIARIO, valoró que fueron seleccionados por el proyecto de la planta nueva. “Nosotros somos una Pyme que arrancamos en el año 1998, cuando yo todavía era chico, en una planta ubicada en la zona rural que producía 5.000 litros diarios. A medida que la empresa fue creciendo comercialmente, íbamos creciendo en producción. Pero en el año 2014, cuando vino esta contingencia climática con las inundaciones, se nos generaron varios problemas: el primero, era que no podíamos llevar la producción primaria, es decir, el traslado de la leche cruda hasta la planta para procesarla; el segundo, incorporar los insumos; el tercero era el traslado de los empleados a la fábrica y el cuarto, no poder sacar la producción. Estábamos sin caminos”, recordó Mauricio.

“Eso nos motivó a estudiar un proyecto para hacer una planta nueva. Veíamos que el nicho de mercado que más desarrollo tuvo en los últimos años fue el queso azul, así que decidimos en 2015 arrancar con una planta nueva, monoproducto, para elaborar exclusivamente ese queso”, indicó el joven que hoy es la cara visible de la empresa.

Actualmente, están en un 98% terminadas las obras y esperan que en un mes “o mes y medio a más tardar”, empiecen a trabajar en la flamante instalación radicada en el Parque Industrial de Ucacha. En dos o tres años esperan tenerla funcionando a pleno.

Dos buenas noticias

Cuando en 1998, Carlos, el padre de Mauricio junto a Antonio Sagues (ya fallecido) comenzaron con la producción quesera, el joven que recibió la distinción en el Senado tenía unos 17 años. “Yo iba a jugar a la pelota a la fábrica”, recordó.

Mientras, hacía su camino de formación. Hizo el secundario en el Trinitarios de Villa María y luego, en la Universidad, cursó y aprobó la carrera de Ingeniería en Alimentos. “La semana pasada rendí mi trabajo final de grado”, dijo. “Fue una semana de emoción, con dos buenas noticias”, agregó.

Tras concluir su carrera universitaria, partió para Buenos Aires, hacia el Senado de la Nación, donde definirían quienes iban a tener las menciones.

“En la categoría que yo concursé había ocho personas, las que estaban desarrollando proyectos interesantes: de cerveza, aceite de oliva, turismo, y otros. Creo que cuando eligieron nuestro proyecto, fue como un disparador, porque nosotros estamos en el interior del interior. A 100 kilómetros de ciudades grandes como Villa María y Río Cuarto”, indicó.

Otro punto a valorar, fue la magnitud de la planta que ya genera alrededor de un centenar de puestos de trabajo entre directos e indirectos. “Imaginate que el INTA de Ucacha hizo un estudio en 2017, para saber cuánta leche se seguía produciendo en la cuenca de nuestra zona después de la inundación. En total, hay 300 mil litros de leche y se procesan en la misma cuenca, 80 mil, el resto se va. Con nuestro proyecto, la idea es procesar el 30% de toda la leche que se produce en Ucacha”, remarcó.

Ahora, con el título universitario en la mano, la responsabilidad de ser la cara visible de la empresa que fundó su padre y el socio y la mención de honor recibida en el Senado de la Nación por aportar al desarrollo productivo de la zona, Mauricio no siente más que agradecimientos: “A toda la gente que trabaja con nosotros, al Centro Comercial que sino me hubiera propuesto, yo no me habría enterado del tema -la provincia de Córdoba es la segunda vez que participa-; al INTA; la Municipalidad, la Cooperativa eléctrica y a todos los que nos ayudan”, concluyó.