Presencia local en festejo de la independencia siria

Marchando junto con los hermanos sirios albergados en Córdoba y sosteniendo consignas como “La guerra lejos, la Patria cerca” o “Paz. Fuera el invasor extranjero”, Rubén Rüedi participó en representación de la Sociedad Siriolibanesa de Villa María durante el acto por la independencia de Siria que se celebró ayer en la capital provincial.

Vale destacar que durante el evento, que tuvo lugar en la plaza San Martín, los presentes pudieron apreciar el mensaje del cónsul honorario, Abdala Saadi, y de otras autoridades de la institución que nuclea a la colectividad en el territorio cordobés.

“Ha sido un encuentro muy fuerte, muy emocionante. Me parece que fue algo muy positivo, ya que estuvo representada la comunidad cordobesa desde diversas instituciones”, sostuvo Rüedi en diálogo con EL DIARIO.

Respecto a lo que caracterizó el cónsul Saadi en su alocución, el villamariense aclaró que está en consonancia con los que hacen una doble lectura de lo que acontece en el castigado sector.

“En Siria no hay una guerra civil y no existe una oposición moderada. Esto se inicia con la ‘Primavera Arabe’, que fue una estrategia de la CIA para desestabilizar gobiernos no sumisos al Imperio”, aseveró.