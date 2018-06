Presentarán un recurso de amparo por las motos eléctricas

Un grupo de más de 200 usuarios decidió la medida, que concretará esta semana

Es para poder usar dichos rodados hasta tanto se regule en la ciudad la circulación de esos vehículos

Más de 200 usuarios de motos eléctricas de la ciudad presentarán esta semana un recurso de amparo para poder usar esos vehículos hasta tanto no exista una regulación municipal sobre la circulación.

“Nos están negando nuestros derechos adquiridos, el municipio nos exige algo que él mismo nos tiene que dar, pero a la vez nos lo niega. Entonces estamos preparando un recurso de amparo que lo presentaremos esta semana”, señalaron.

“Además hay varios damnificados porque se les ha quitado la moto y se les cobra una cifra muy alta para retirarla, inclusive el hecho de bajar a una persona de un vehículo ya es un avasallamiento”, consideraron, a la vez que aclararon que la presentación del recurso correrá por parte de los usuarios, y no participarán los comerciantes.

El grupo de usuarios tomó la decisión de hacer esta presentación luego de que el concejal Mauro Beltrami, del bloque oficialista, asegurara que desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial informaran, en respuesta a una consulta del secretario de Gobierno, Rafael Sachetto, que en la ciudad no pueden circular las motos eléctricas.

“Nosotros queremos saber quién es la persona de la Nación que le dijo a Beltrami que esos vehículos no se pueden usar, dónde está la ley que establece que una moto eléctrica no puede circular en Argentina, porque muchos de nosotros integramos el grupo nacional de usuarios y productores de vehículos eléctricos en la que se encuentran personas de ciudades en las que las motos eléctricas se usan sin ningún tipo de inconveniente porque está reglamentado su uso”, remarcaron.

“Entre las ciudades en las que se usa habitualmente está Santa Fe y, cercana, Marcos Juárez, donde se les entrega una placa municipal o una licencia municipal que los habilita a circular dentro del ejido urbano, cumpliendo las reglas de seguridad como corresponde a cualquier vehículo que sale a la calle. También en Córdoba capital se usan gracias a un recurso de amparo”, indicaron.

“Queremos un recurso de amparo que nos permita circular libremente hasta que el municipio decida regularlo. En Villa María no es que no se puede, no se quiere reglamentar, no sabemos por qué. Hay dos proyectos presentados en el Concejo Deliberante, nos hemos reunido con los ediles, se hizo un trabajo, un esfuerzo, y a pesar de eso el Gobierno municipal se niega a reglamentar el uso”, reiteraron.

“Primero iremos a la Auditoría General, y luego recurriremos a la Justicia”, prometieron los usuarios.