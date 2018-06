Presentaron la Liga Femenina Amateur

HANDBALL

Con 10 equipos participantes, fue presentada ayer la Liga Femenina de handball amateur (LIFHA), que comenzará este domingo y que se jugará entre junio y julio.

Con la presencia de Marcos Bovo, responsable del Ente Deportes y Turismo; del profesor Fernando Badrán, Director de Deportes y de Nicolás García (uno de los coordinadores del torneo) y jugadores y entrenadores de algunos de los equipos, se brindó en el mediodía de ayer una conferencia de prensa, en el Salón Blanco del Palacio Municipal.

“Hace un tiempo nos enteramos de estos equipos que se juntaban para jugar y entrenar. Intentamos el año pasado conformar una competencia. Este año la hacemos más formal y vino para quedarse. La disciplina viene creciendo, además de los equipos que la practican de forma federada desde hace tiempo, hay un numeroso grupo que lo hace socialmente. Por eso creamos la Liga Femenina de Handball Amateur”, dijo Marcos Bovo.

“Comenzó como una reunión de amigas, que empezaron a juntarse. Estos son equipos que juegan, pero que también entrenan dos o tres veces por semana, que tienen un entrenador”, dijo Badrán.

Los 10 equipos inscriptos son de Villa María (5), Villa Nueva (4) y uno de General Deheza.

Los inscriptos son Gladiadoras, Alianza, Halcones, Panteras y Club Sarmiento (Villa María), Chapecó, Hienas, Pumas y Club Alem (Villa Nueva) y Vikingas (General Deheza). Los equipos lo integran desde adolescentes, hasta mayores.

El torneo se jugará todos los domingos de junio y julio y los equipos se reunirán en el renovado playón del Polideportivo Guillermo Evans, con una programación de 5 partidos por fecha, en una misma jornada y en un torneo que se jugará todos contra todos.

La formalidad del torneo incluye una reunión semanal con los delegados de cada equipo, además de la presentación de una lista de buena fe (que puede incluir una jugadora federada), indumentaria identificatoria, seguro deportivo, y EMMAC.

Cada encuentro tendrá árbitros, mesa de control, cronometrista y personal sanitario.

La última fecha del torneo, previsto para el 29 de julio, será en una jornada especial, a desarrollarse en el Salón Bomarraca, donde habrá además un almuerzo a la canasta y la premiación a los tres primeros del torneo y premios especiales a la goleadora, la valla menos vencida y Fair Play (al equipo de mejor comportamiento).

Entre los proyectos figura la concreción (como prueba piloto) de un encuentro de varones, que también hay varios equipos en Villa María y Villa Nueva que realizan encuentros informales.

La primera fecha

Este domingo, con el inicio de la Liga que reunirá a unas 130 jugadoras, habrá esta programación: 10 : Pumas vs. Alianza; 11: Gladiadoras vs. Halcones; 12: Chapecó vs Hienas; 13: Sarmiento vs. Panteras. Estarán libres: Club Alem y Vikingas.

Un paso adelante

La concreción de esta Liga de handball genera una gran expectativa. La actividad cobró impulso hace más de 15 años atrás, cuando desde la gestión de la Dirección de Deportes de aquel momento (estaba a cargo de Eduardo Angel Villegas), se gestó una Liga Colegial y el impulso que tuvo la disciplina generó lo que hoy es el handball en la ciudad. De aquella semilla germinal, surgieron jugadores que hoy juegan en división mayores y otros que han pasado hasta por seleccionados argentinos, como Carlos Arias, hoy jugador de Ferro Carril Oeste y con pasado en clubes de Europa.