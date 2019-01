Preso por alquilar por temporada y luego desaparecer con la “seña”

Villa María – Lo atraparon en Morrison

En cuatro ocasiones el involucrado habría comprometido el alquiler de una vivienda para lo cual exigía el pago de una “seña” como reserva

Un hombre de 29 años fue arrestado durante la tarde de ayer por la supuesta autoría de “estafas reiteradas”, informó la Unidad Departamental San Martín.

La aprehensión del involucrado se registró a las 14.30 de la víspera en la cuadra del 1300 de calle Mitre en Morrison y el procedimiento estuvo a cargo de efectivos de Villa María, luego de realizar tareas investigativas.

La Policía informó que el sujeto apresado fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Feria y está sindicado como presunto estafador en cuatro hechos de estafa.

Los engaños, se explicó, se canalizaban vía Facebook, donde el ahora aprehendido “prometía el alquiler temporal de una vivienda en una localidad estival”, para lo cual “exigía el pago de una seña´”.

Desvalijaron un taller

Otro hecho delictivo, que demuestra el activo accionar de los malvivientes, se registró recientemente en Marcos Juárez donde éstos sustrajeron prácticamente la totalidad de las herramientas de mano de un taller mecánico.

Al respecto, el damnificado por la sustracción, Oscar Villalón, expuso que “lo que es llave de mano me llevaron todo, no dejaron nada; incluso la caja completa de tubos, una amoladora, destornilladores…, por lo que hoy no tengo herramientas para trabajar”.

En este caso los furtivos ingresaron al taller por un ventiluz existente en el techo.