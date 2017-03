Presunta negligencia en una muerte

Una criatura de dos meses murió luego de sufrir una descompensación. Sus padres relataron que una primera ambulancia llegó sin médicos ni equipos para asistirlo

Un bebé de dos meses murió luego de sufrir una descompensación el miércoles último en el barrio La Calera. “La primera ambulancia del 107 llegó sin médicos ni equipos para asistirlo, sólo un chofer acompañado de un patrullero con un policía”, dijeron sus papás.

Yohana Suárez y Roberto Palacios recibieron a EL DIARIO y relataron cómo fueron los hechos: “Lo contamos porque hace un año se murió nuestro primer hijo, también por otro caso de negligencia y no queremos que pasen más estas cosas”.

Vecinos que se acercaron a ver qué sucedía y a ayudar en lo posible a la familia, fueron testigos de cómo el policía realizó maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) sobre el bebé, que débilmente seguía llorando.

Los hechos

A la mañana Yohana llevó a su hijo al dispensario a ponerle las vacunas: “Cuando volví lo noté raro, pero la enfermera me dijo que era normal que le generara molestias. Al mediodía tomó la teta normal, luego lo acostaron a dormir una siesta y a las 15 volvió a despertar llorando, porque era el horario donde siempre comía”, relató.

“Le di la teta como una hora. Después de comer hizo provecho, todo estaba normal hasta que lo llevé a la pieza para terminar de cambiarle el pañal y empezó a llorar. No era un llanto común, era de dolor. Yo me daba cuenta de que le dolía algo pero no sabía qué. Se retorcía y le empezó a faltar el aire. Ahí le hice reanimación porque se me descomponía en el pecho. Llamé a mi marido para que llame a la ambulancia; llamamos dos veces al 107 para que se apuraran. Cuando vi que seguía mal, salí corriendo a la vereda para que alguien me ayudara, no sabía qué hacer. Un vecino saltó la tapia y le siguió haciendo RCP, ahí reaccionó y estuvo llorando como media hora hasta que llegó la primera ambulancia”, contó la mamá entre lágrimas.

Suárez pidió que aunque sea lo lleven al Hospital en el patrullero y el policía estaba dispuesto, pero de la ambulancia le dijeron que era mejor esperar a que llegue la segunda unidad con el equipo médico.

Cuando llegaron al Hospital Pasteur, luego de esperar más de 20 minutos la segunda ambulancia, les dijeron que el bebé había fallecido y que no pudieron hacer nada: “El médico nos dijo que si llegábamos cinco minutos antes, lo podrían haber ayudado”.

Al bebé le hicieron una autopsia para determinar las causas del fallecimiento, que estará lista en 20 días.

“Todos los vecinos de la cuadra pudieron ver que la primera ambulancia llegó vacía y que la segunda llegó con mucha demora”, finalizó su mamá, quien espera una respuesta de parte de las autoridades responsables.